Diyarbakır'da 70 yaşındaki kadından 1 kilo 200 gram altın alan 3 zanlı tutuklandı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 70 yaşındaki Zekiye Aslan'ın kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce dolandırılmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Fırat Mahallesi'nde yaşayan Zekiye Aslan'ı 14 Ekim'de telefonundan arayıp kendisini polis olarak tanıtan kişi, "Kızın evini satıp altın almış. O altınları, çalıntı olup olmadığını tespit etmek için bize teslim et." dedi.

Telefondaki kişi Aslan'dan adresine polis yönlendireceğini belirterek, altınları onlara teslim etmesini istedi.

Aslan, evine gelen 2 kişiye poşetteki altınları teslim etti.

Telefonunun uzun süre meşgul olmasından şüphelenen yakınları durumu Aslan'ın kızı Esma Aslan'a iletti.

Annesinin yaşadıklarını anlatması üzerine dolandırıldığını anlayan Esma Aslan, polise başvurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucu Y.A, İ.A. ve A.M. 15 Ekim'de yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

"Altınlarımın geri getirilmesini bekliyorum"

Esma Aslan, AA muhabirine, annesinin yaşadığı olaydan duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Başvurmaları üzerine polis ekiplerince annesinin ifadesinin alındığını anlatan Aslan, "Sağ olsunlar 24 saat geçmeden Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin özverili çalışması sonucu 2 zanlı yakalandı ve suçlarını itiraf ettiler. Bunlar kapıda annemden altınları alan kişiler. Daha sonra bir kişinin daha yakalandığını öğrendim. 14 yıl boyunca alın teriyle kazandığım birikimim heba oldu. Polis ekiplerinin bu olayın peşini bırakmayacağına inanıyorum. Çoğunluğu bilezik olmak üzere toplam 1 kilo 200 gram altınımız çalındı. Alın terim olan altınlarımın geri getirilmesini bekliyorum." dedi.

Aslan, annesinin 9 yıl önce de yaklaşık 22 bin lira dolandırıldığını belirterek, "Özellikle yaşlılarımız dolandırıcılara karşı dikkatli olsunlar. Kendilerini polis olarak tanıtan kişilere inanmayıp, telefonu kapatsınlar ve polisi bilgilendirsinler. Biz yaşadık, başka kimse yaşamasın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA