Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri salonu ayağa kaldırdı: Filistin Filistin halkınındır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri salonu ayağa kaldırdı
İBB Kültür A.Ş. Müdürü Murat Abbas ev hapsi tedbiriyle tahliye edildi

İBB soruşturmasında kritik isim için tahliye kararı
Ekrem İmamoğlu'nun tutukluğuna devam kararı verildi

Ekrem İmamoğlu için mahkemeden yeni karar
Yenidoğan Çetesi davasında Türkiye'nin konuştuğu savcıyı tehdit eden şahıs iş insanı çıktı

Türkiye'nin konuştuğu savcıyı tehdit eden şahıs iş insanı çıktı

Diyarbakır'da 20 Ton Uyuşturucu İmha Edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 2 yılda yürütülen soruşturmalar neticesinde ele geçirilen toplam 20 ton 766 kilo esrar imha edildi. Uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin 10 milyar lirayı bulduğu belirtildi.

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde son 2 yılda yürütülen 226 soruşturmada ele geçirilen 20 ton 766 kilo esrar imha edildi.

Lice ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı, Lice Komando Alay Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 2 yılda gerçekleştirilen Narko-Terör operasyonları kapsamında yürütülen 226 soruşturmada toplamda 20 ton 766 kilo esrar ele geçirildi. Soruşturmalar kapsamında 1941 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

200 LİTRE MAZOT KULLANILARAK YAKILDI

Piyasa değeri 10 milyar lirayı bulan uyuşturucu maddeler Diyarbakır Valiliği'nce oluşturulan heyet huzurunda Lice İlçe Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde imha alanında yakılarak imha edildi. Uyuşturucu maddelerin imhası için 200 litre mazot kullanıldı.

Haber ve Kamera: GıyasettinTETİK-Selim KAYA/DİYARBAKIR

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.