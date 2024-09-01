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Diyarbakır'da 2 bölgeye geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi

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Diyarbakır Valiliği, Dicle ilçesindeki Kayı, Kırkpınar ve Kurşunlu mahalleleri sınırlarında bulunan 2 bölgenin, 3-17 Eylül tarihleri arasında 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

DİYARBAKIR Valiliği, Dicle ilçesindeki kırsal Kayı, Kırkpınar ve Kurşunlu mahalleleri sınırlarında bulunan 2 bölgenin, 3-17 Eylül tarihleri arasında 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Dicle ilçesi kırsal Kayı, Kırkpınar ve Kurşunlu mahalleleri sınırlarında bulunan Kurşunludüzü ve Görüse Dağı bölgelerinin 3-17 Eylül tarihleri arasında 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği belirtildi. Açıklamada, "Diyarbakır Valiliğince, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla; Diyarbakır İli Dicle İlçesi Kayı, Kırkpınar ve Kurşunlu Mahalleleri sınırlarında bulunan Kurşunludüzü, Görüse Dağı bölgesi, Diyarbakır Valiliğince 03 Eylül 2024 (Dahil)- 17 Eylül 2024 (Dahil) tarihleri arasında 15 gün süre ile 'Geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın bu tarihler arasında can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz olarak girmeleri yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 66'ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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