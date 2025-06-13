Diyarbakır'da 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Düzenlendi

Diyarbakır'da, Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde, opera ve bale festivali gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Dicle Üniversitesi, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve çeşitli kurumların katkılarıyla Çınar ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Zerzevan Kalesi'nde "1. Anadolu Opera ve Bale Festivali" düzenlendi.

Festivalde, Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsünce Zerzevan Kalesi'nde çıkarılan eserlerden ilham alınarak hazırlanan takılar defilede sergilendi.

Mersin Devlet Opera ve Balesince (MDOB) "Yerelden Evrensele Ünlü Eserlerden Seçmeler" adlı rejili konserin sahnelendiği festivalde, 90 kişilik kadro tarafından klasik opera aryaları, Türk bestecilere ait eserler ve bale performansları yer aldı.

Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürü Serbülent Biçer'in sahneye koyduğu eserin orkestra şefliğini Aytuğ Ülgen üstlendi.

Festival hakkında değerlendirmede bulunan Zerzevan Kalesi kazı heyeti başkanı Prof. Dr. Aytaç Coşkun, kalenin askeri bir yerleşim yeri olduğunu ve sanatla iç içe olduğunu söyledi.

Arkeolojik kazılarda çıkarılan birçok eserlerinden bazılarının enstrüman olduğunu belirten Coşkun, şunları kaydetti:

"Son dönemlerde kazılarda flüt bulduk. Bu eser burada sanatın da olduğunu gösteriyor. Kalede her yıl birçok etkinlik yapılıyor. Devlet Opera ve Balesi çok önemli bir etkinlik yaptı. Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü tarafından kaleden çıkan eserlerin motiflerinden oluşan çok özel bir takı koleksiyonu sergilendi. Bu takılar ilk kez burada görücüye çıktı. Zerzevan Kalesi'nde sanatla arkeoloji iç içe ve çok sayıda etkinlikler devam edecek."

Oyuncu Volkan Severcan da 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nin eteklerinde performans yapmanın heyecan verici olduğunu belirtti.

Severcan, "Festival kapsamında buradayız ve seyircinin karşısında olacağız. Böyle yerlerde sahneye çıkmanın bizler için çok özel bir tarafı var. Diyarbakır'da olmak da çok özel. Diyarbakır halkını çok seviyoruz. Geldiğimizden beri bize büyük yakınlık gösteriyorlar, misafirperverliği hiç eksik etmediler. O yüzden çok mutluyuz. Atmosferi çok güzel ve bu kadar seyirci olacağını tahmin etmiyordum." ifadelerini kullandı.

Festivale, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Çınar Kaymakamı Zikrullah Erdoğan ve davetliler katıldı.