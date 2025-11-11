Diyarbakır, Batman ve Siirt'te fidanlar toprakla buluşturuldu

Diyarbakır, Batman ve Siirt'te 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikildi.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki Kralkızı Barajı Gençlik Kampı'nda oluşturulan alanda fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe katılan Vali Murat Zorluoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Eğil Kaymakamı Volkan Hülür, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşların temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar fidanları toprakla buluşturdu.

Vali Zorluoğlu, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yeşil Vatan" vizyonunun çok önemli bir parçasını teşkil eden ve tüm Türkiye'de olduğu gibi bugün Diyarbakır'da da ağaçlandırma seferberliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Dünyanın küresel iklim problemiyle karşı karşıya olduğuna işaret eden Zorluoğlu, küresel ısınmanın neredeyse kişisel olarak bile fark edilebildiği bir dönemde Türkiye'de daha fazla ağacın toprakla buluşturulmasının önemine değindi.

Zorluoğlu, şöyle konuştu:

"Bu manada başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımıza ve emeği geçen herkese Diyarbakır'dan, Dicle'den teşekkür ediyorum. İnşallah bu çabalar çocuklarımıza çok daha yeşil bir Türkiye bırakma adına önemli sonuçlar verecek. Buradan tekrar Milli Ağaçlandırma Günümüzün şehrimiz için ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. "

Batman

Batman'da Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı yanında belirlenen alanda fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe katılan Vali Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ekrem Doğan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar fidan dikti.

Vali Canalp, burada, Türkiye'de orman varlığının her geçen gün arttığını söyledi.

Batman'da gün geçtikçe orman varlığının arttığına anlatan Canalp, şunları kaydetti:

"Özel Ağaçlandırma projesi kapsamında 740 bin 099 meyve fidanını toprakla buluşturduk. Ayrıca değişik projelerle 821 bin 700 fidan diktik. Böylece son 3 yılda Batman'da yaklaşık 1 milyon 561 bin fidan dikmiş olduk. Bu rakam Batman açısından gerçekten çok güzel bir rakam."

Siirt

Siirt'te de Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında 7 farklı bölgede 2 bin 750 fidan toprakla buluşturuldu.

Vali Kemal Kızılkaya, Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi'nde oluşturulan ağaçlandırma sahasında düzenlenen "Şahidimiz Toprak, İmzamız Fidan, Sevdamız Yeşil Vatan" etkinliğinde, ilde bu yılın sonuna kadar 75 bin fidanın toprakla buluşacağını belirtti.

Vatandaşları fidan dikmeye davet eden Kızılkaya, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın hedefi kişi başına 3 fidan dikilmesini sağlamak. Böylece toplam 250 milyonun üzerinde bir fidanın dikilmesi hedeflenmekte. Orman yangınlarında ciğerlerimiz dağlanıyor ancak sadece üzülmekle kalınmaması, her vatandaşın mutlaka elinden geleni yapması gerekir. Bizim yeşile ve ağaca olan sevgi, kadimden beri gelen bu kültürde devam ediyor. Bundan sonra da inşallah ağacı, yeşili koruyarak memleketimizi daha güzel bir hale getireceğiz." şeklinde konuştu.

Etkinlikte, Vali Kızılkaya, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, kamu kurum temsilcileri ve vatandaşlar fidanları toprakla buluşturdu.