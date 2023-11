Diyarbakır, Batman, Mardin ve Şırnak'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Diyarbakır, Batman, Mardin ve Şırnak'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

Diyarbakır'da Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde merkez Sur ilçesindeki Ulu Cami'de kılınan cuma namazından sonra toplanan grup, İsrail karşıtı slogan attı, döviz taşıdı.

Memur-Sen İl Başkanı Ramazan Tekdemir, burada yaptığı açıklamada, soykırım suçu işleyen İsrail'in yaptığı saldırılarda hiçbir kural, kaide ve ölçü tanımadığını söyledi.

Terör şebekesinin Gazze'ye yaptığı hava saldırılarında, kadın, çocuk, yaşlı ve bebeklerin katledildiğini aktaran Tekdemir, Filistin'de her 10 dakikada bir çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti.

Gazze'nin, açık hava hapishanesinden adeta çocuk mezarlığına dönüştürüldüğünü ifade eden Tekdemir, şöyle konuştu:

"Hayatta kalan çocuklar ise ailelerini, evlerini, yakınlarını kaybederek her türlü zulmü görmektedirler. Gazze'ye atılan bombaların şiddeti ve tahribatı Hiroşima'ya atılan atom bombasının şiddet ve tahribatının iki katına ulaşmıştır. Gazze'nin yarısı yıkık ve virane hale getirilmiştir. Yıkım ve soykırım suçlarını işleyen siyonistler, insanlığa ve vicdana da savaş açmışlardır."

Daha sonra Gazze'de hayatını kaybedenler için dualar edildi.

Batman

Batman'da sivil toplum kuruluşları tarafından İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı ve dua programı düzenlendi.

Mehmet Emin Terece Camisi'nde düzenlenen programda, vatandaşlar cuma namazından sonra gıyabi cenaze namazı kılarak hayatını kaybedenler için dua etti.

Mardin

Mardin'de 56 sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Mardin Sivil Toplum Kuruluş Platformu öncülüğünde 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda bir araya gelenler İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

Siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların da katıldığı programda, yarım saat oturma eylemi yapıldı, hayatını kaybedenler için dua edildi.

İsrail karşıtı slogan atan grup, sık sık tekbir getirdi.

Şırnak

Şırnak'ta da Şehr-i Nuh Platformu öncülüğünde sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan "Filistin İnsanlık Nöbeti Çadırı"nda mevlit programı düzenlendi.

Mevlitte, Gazze'de hayatını kaybeden Filistinliler için Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftü Yardımcısı İbrahim Sancar tarafından dua edildi.

Platform Başkanı Abdullah Çatı, burada yaptığı açıklamada, Gazze'de büyük bir insanlık dramının yaşandığını, İsrail'in bebek, çocuk, kadın ayrımı yapmaksızın tüm Gazze halkına yönelik saldırı gerçekleştirildiğini belirtti.

Çatı, şöyle konuştu:

"Masum insanların canları, evlerinde, ambulanslarda, hastanelerde, okullarda, çadırlarda kısaca aklınıza gelebilecek her yerde hedef alınmaktadır. Ayrıca, temel yaşam için gerekli olan kaynaklara saldırılarak Gazze halkı açlığa, susuzluğa, elektriksizliğe ve başta tıbbi malzemeler olmak üzere her türlü insani yardımdan yoksunluğa mahkum edilmekte, adeta bir soykırım planı icra edilmektedir. Birilerin buna 'dur' demesi gerekir. Artık bıçak kemiğe dayandı. Gazze'de yaşanan insanlık dramının bir an önce son bulması için tüm İslam ülkelerinin birlik içerisinde hareket edip, üzerine düşeni yapması gerekir."