Diyarbakır Anneleri'nin Evlat Nöbeti 7. Yılında Devam Ediyor

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 7'nci yılına girdi.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da Diyarbakır'da başlattığı oturma eylemi, 2193'üncü gününde sürüyor.

Evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, yurdun dört bir yanından gelenlerin de katılımıyla 384 oldu. Büyük dayanışma ve kararlılıkla yürütülen oturma eylemi sayesinde 62 aile, evladına kavuştu.

"Süreçten dolayı umutluyuz"

Ellerinde çocuklarının fotoğraflarıyla eylemine devam eden annelerden Ayten Elhaman, aileler olarak evlatları için başlattıkları eylemde 6 yılı geride bıraktıklarını söyledi.

Eylem yaptıkları çadıra anneler olarak her sabah bir umutla geldiklerini belirten Elhaman, evlatlarına kavuşmayı ümit ettiklerini dile getirdi.

Oğlu Bayram için oturma eylemini kararlılıkla sürdürdüğünü ifade eden Elhaman, "Terörsüz Türkiye sürecini destekliyoruz. Allah, Cumhurbaşkanımızdan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den razı olsun. Anneler olarak yılmadık, kararlıyız. Süreçten dolayı umutluyuz. İnşallah bütün çocuklar silahları bırakıp gelir." dedi.

Oğlu Mehmet için eylem yapan Sariye Tokay da oğlunun 2011'de kandırılarak dağa götürüldüğünü, bu nedenle çocuğuna kavuşmak için eylem yaptığını anlattı.

"Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Tokay, şöyle konuştu:

"Bu sürece katkı sunan herkesten Allah razı olsun. Tek dileğimiz, evlatlarımız verilsin. Evlat acısı hiçbir acıya benzemez. Evlatlarımız gelene kadar mücadelemizi bırakmayacağız. Sonuna kadar kararlıyız. Çocuklarımızın peşini bırakmayacağız."

Oğlundan güvenlik güçlerine teslim olmasını isteyen Tokay, oğluna duyduğu hasretin sona ermesini istediğini söyledi.

Anne Güzide Demir ise oğlu Aziz için eylemini kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

Demir, 6 yıldır mücadele ettiklerini dile getirerek, "Başlatılan süreç inşallah tamamlanır. Buradayız, kararlıyız, çocuklarımızdan vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Oğlu Yavuz için eyleme katılan Sevgi Çağmar, "Terörsüz Türkiye" sürecini desteklediklerini dile getirdi.

Yaklaşık 11 yıldır oğluna hasret kaldığını anlatan Çağmar, şunları kaydetti:

"Umutluyuz, terör bitsin, inşallah Allah'ın izni ve devletimizin gücüyle çocuklarımız eve gelecek. Evladımı çok özledim, bir an önce ona sarılmak istiyorum. Evlat acısı hiçbir acıya benzemez. Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın."