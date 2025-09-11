Diyarbakır, 28. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi'ne Ev Sahipliği Yapacak.

Haber: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Türk Dişhekimleri Birliği'nin 28. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 18-21 Eylül tarihlerinde Diyarbakır'da gerçekleştirilecek. Diyarbakır Dişhekimleri Odası Başkanı Ali İhsan Güney, kongre merkezinin yalnızca bilimsel değil, kültürel etkileşimin de adresi olacak olacağını belirterek, "Kongreyi Diyarbakır'a getirmek istememizin ana nedenlerinden biri, kongrenin bilimsel tarafı bir yana halkların birbirine karşı olan ön yargılarının kırılmasına bir nebze olsun katkı sunmaktır" dedi.

Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 18-21 Eylül tarihlerinde Diyarbakır'da düzenlenecek. Diyarbakır Dişhekimleri Odası Başkanı (DDO) Ali İhsan Güney ve kongre organizasyon komitesiyle düzenlediği basın toplantısında kongrenin program akışına ilişkin bilgi verdi.

Kongreyi Diyarbakır'a getirmedeki nedenlerinden birinin kongrenin bilimsel tarafının yanı sıra halkların birbirine karşı olan ön yargılarının kırılmasına bir nebze olsun katkı sunmak olduğunu söyleyen DDO Başkanı Güney, "Türkiye'nin 71 ilinden kayıtlarımızın olduğunu ve ilk defa şehrimize gelecek olan meslektaşlarımızın buradan güzel anılarla ayrılmasını çok önemsiyoruz" dedi.

Kongre öncesi çok sayıda bilimsel toplantı yaptıklarını dile getiren Güney, "Bu anlamda kongrenin tanıtımı için Türkiye'nin neredeyse diş hekimliği ile ilgili olan bütün bilimsel toplantı, kongre ve seminerlerine iş bölümü yaparak katıldık. İstanbul, Antalya, Balıkesir, Gaziantep, İzmir, Elazığ ve Kahramanmaraş'taki bilimsel toplantılara katıldık. Onun yanında bu ölçekteki bir kongrenin ilk defa bu bölgede yapılmasından dolayı bölgedeki şehirlerin odalarını ziyaret ederek onların da ev sahibi olduğunu canı gönülden dile getirdik. Şanlıurfa, Mardin, Van, Bitlis, Muş, Bingöl, Şırnak, Batman ve Adıyaman'ı bu sebeple ziyaret ettik ve meslektaşlarımızı kongreye davet ettik. Bugün Mardin, Adıyaman oda başkanlarımız ve Şırnak oda başkanımız ve genel sekreteri de aramızdalar onlara da geldikleri için teşekkür ediyorum.

'Bu kongre Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki en büyük sağlık kongresi olacaktır'

Diyarbakır, bu yıl bölgenin en kapsamlı bilimsel ve kültürel etkinliklerinden birine ev sahipliği yapmaya hazırlandığın dile getiren Güney, şunları söyledi:

"Türk Dişhekimleri Birliği'nin 28. Uluslararası diş hekimliği kongresi, bu yıl Diyarbakır diş hekimleri odası organizasyonu ile Diyarbakır'da yapılacak. Bu kongre Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki en büyük sağlık kongresi olacaktır. 18-21 Eylül 2025 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan kongremize Türkiye'nin dört bir yanından ve yurtdışından yaklaşık 3 bin katılımcı bekleniyor. Bu anlamda kongre tarihlerinde, diş hekimliğinin kalbi Diyarbakır'da atacak diyebilirim. Kongremiz, güçlü bilimsel içeriği ve özgün sosyal programlarıyla meslektaşlarımızın dikkatini çekmeyi başarıyor."

Kongreye 23'ü yurtdışından olmak üzere toplam 80 akademisyenin konuşmacı olarak katılacağını söyleyen Güney, "Bilimsel programda diş hekimliğinin tüm branşlarını kapsayan konferanslar, panel oturumları, olgu sunumları ve interaktif tartışmalar yer alıyor. Meslek içi eğitim kapsamında, katılımcılara yönelik 10'a yakın uygulamalı kurs düzenlenecek. Program, akademik derinlik ile pratik eğitimi bir araya getirerek mesleğimizin tüm branşlarına hitap etmeyi amaçlıyor" diye konuştu.

'Anadolu Quartet konseriyle katılımcılara unutulmaz bir akşam yaşatacak'

18 Eylül Perşembe sabahı gerçekleştirilecek açılış töreninde geleneksel ve çağdaş unsurları bir araya getiren bir dans performansının yer alacağını anlatan Güney, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Aynı günün akşamında ise Diyarbakır'ın simge yapılarından Cemil Paşa Konağı'nda düzenlenecek olan açılış resepsiyonu, kongreye güçlü bir başlangıç sunacak. Akademi dünyasından değerli isimlerinin, TDB Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin, denetleme ve disiplin kurulu üyelerinin, dişhekimleri odalarının yöneticilerinin ve Diyarbakır'daki sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla yaklaşık 400 kişi ile gerçekleşecek bu özel gece tarihi atmosferi, Diyarbakır lezzetleri, yerel dokusu ve Anadolu Quartet konseriyle katılımcılara unutulmaz bir akşam yaşatacak.

'Sadece bir konser değil, halkların ortak sesini ve toplumsal barışı yücelten bir buluşma olacak'

Kongrenin 19 Eylül Cuma günü bilimsel program devam edeceğini söyleyen Güney, aynı günün akşamında ise tüm kongre katılımcılar için konser etkinliğinin de düzeleceğini belirterek, "Açık hava konserinde Kardeş Türküler ve Erdal Erzincan bizlerle olacaklar. Bu özel gece, sadece bir konser değil, halkların ortak sesini, kültürel zenginliğini ve toplumsal barışı yücelten bir buluşma olacak. 20 Eylül Cumartesi akşamı ise düzenlenecek olan gala yemeğinde, sahnede iki güçlü kadın sanatçımız yer alacak: Rewşan Çeliker ve Nazan Öncel'in renk katacağı bu özel gecede müziğin evrensel dili kongreye duygusal ve coşkulu bir kapanış atmosferi yaratacak" ifadelerini kullandı.

'Sanat ve düşünce dünyasının usta ismi Zülfü Livaneli katılımcılarla buluşacak'

Kongre merkezin yalnızca bilimsel değil, kültürel etkileşimin de adresi olacağını dile getiren Güney, "Fuar alanında, bir diş hekimi meslektaşımıza ait kişisel resim sergisi ziyaretçilere açık olacak. Gün boyunca fuar alanında müzik dinletileri, yöresel lezzet tadımları, yöresel giysi ve hediyelik eşya stantları da yer alacak. Kongremizin belki de en önemli bölümlerinden biri olan söyleşide ise şehrimiz Diyarbakır'a sanırım ilk defa gelecek olan sanat ve düşünce dünyasının usta ismi Zülfü Livaneli katılımcılarla buluşacak. Şair ve yazar Yılmaz Odabaşı moderatör olarak bu söyleşide olacaktır. Çok yönlü sanat yaşamı ve entelektüel birikimiyle Türkiye'nin kültürel hafızasında özel bir yere sahip olan Livaneli'nin varlığı, kongremize büyük bir heyecan ve anlam katacaktır" şeklinde konuştu.