Diyanet'ten Video Soruşturması: Müfettiş Görevlendirildi

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Diyanet İşleri Başkanlığı, sosyal medyada yayılan bir video görüntüsüyle ilgili soruşturma başlattı. Konuya ilişkin müfettişler görevlendirildi ve incelemeler titizlikle sürdürülüyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, sosyal medyada bir personeline ait olduğu öne sürülen video görüntüleriyle ilgili soruşturma başlatılarak, müfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

Başkanlıktan, konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya platformlarında bir görevlimize ait olduğu iddia edilen video görüntüsü ile ilgili olarak Başkanlığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Görevlendirilen müfettişler tarafından konu titizlikle incelenmektedir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Güncel
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