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Diyanet, sosyal medyadaki paylaşımlarına ilişkin Halil Konakçı hakkında inceleme başlattı

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Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul'un Pendik ilçesindeki Uluçınar Camisi İmamı Halil Konakçı hakkında inceleme başlattı. Konakçı son dönemde Hatay ile ilgili sözleri nedeniyle sosyal medyada tepkilerin hedefi olmuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, sosyal medyadaki paylaşımlarına ilişkin İstanbul'un Pendik ilçesindeki Uluçınar Camisi İmamı Halil Konakçı hakkında inceleme başlattı.

KONAKÇI HAKKINDA İNCELEME YAPILACAK

Edinilen bilgiye göre, Başkanlık tarafından, son günlerde sosyal medyadaki bazı paylaşımları nedeniyle din görevlisi Halil Konakçı hakkında inceleme yapılacak.

"FRANSIZ'IN YAPMADIĞI ZULMÜ BU TOPRAKLARDA YAPTILAR"

Halil Konakçı, Hatay için "Hatay'ın çoğunluğu Arap'tır. Kürt ve Arap kardeşlerimiz var orada. Hala da öyle. Fransızlar, ezanı Hatay'daki Müslüman köylerinde, camilerinde yasaklamadılar. Yine Fransız işgalindeki Hatay merkezinde, köylerinde ezan 'Allahü ekber' diye okundu 1938'e kadar. 1938'de Hatay Türkiye topraklarına katıldığında ilk yapılan iş ezanın yasaklanması oldu. Yani Fransız'ın yapmadığı zulmü bu topraklarda yaptılar" diye konuşmuştu. Halil Konakçı, daha önce de kıyafetleri nedeniyle kadınları hedef göstermişti.

Kaynak: AA / Sefa Şahin - Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı Halil Konakçı İstanbul Pendik Güncel Haberler

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