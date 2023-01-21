Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kur'an-ı Kerim okuma çağrısı Açıklaması Güncel Haberler Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yarın sabah tüm camilerde Kur'an-ı Kerim okuma çağrısında bulundu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yarın sabah tüm camilerde Kur'an-ı Kerim okuma çağrısında bulundu. Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kur'an dostları. Haydi sabah namazına. Yarın, sabah namazımızı kılmak ve Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etmek için camilerdeyiz. Ülkemizin dört bir yanında, 90 bin camimizin kubbeleri Kur'an sesleriyle inlesin, Kur'an'ın nuru yeryüzünü aydınlatsın İnşallah." ifadelerini kullandı. Kaynak: AA / Güncel Diyanet İşleri Başkanlığı Güncel Haberler

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