Diyanet İşleri Başkanı Erbaş "Mazlumlara Dua Filistin'e Vefa" buluşmasına katıldı Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bugün Filistin'de, Gazze'de, Mescidi Aksa'da, Kudüs'te zalim İsrail tarafından yapılan katliama karşı duruşumuzu her vesileyle ortaya koyan bir ümmet olmaya çalışıyoruz.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bugün Filistin'de, Gazze'de, Mescidi Aksa'da, Kudüs'te zalim İsrail tarafından yapılan katliama karşı duruşumuzu her vesileyle ortaya koyan bir ümmet olmaya çalışıyoruz." dedi.

Erbaş, İstanbul Müftülüğü ve İstanbul Diyanet Gençlik tarafından "Mazlumlara Dua Filistin'e Vefa" sloganıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde düzenlenen sabah namazı buluşmasında, İstanbullularla bir araya geldi.

Burada sabah namazını kıldıran Erbaş, okunan tesbihatlar ve getirilen salavatların ardından cemaate hitap etti.

Konuşmasında, "Siz, insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emredersiniz, kötülükten alıkoyarsınız ve Allah'a inanırsınız." ayet-i kerimesine atıfta bulunan Erbaş, şunları kaydetti:

"İmanın, Allah'a inanmanın en önemli şartı iyiliği emretmek kötülükten men etmektir. Önce kendi nefislerimiz, sonra etrafımız için nerede bir kötülük varsa o kötülüğü ortadan kaldırmak bizim imani bir vazifemizdir. Ayetten bunu anlıyoruz. Cenabıhak hayra çağırma, iyiliği emretme, kötülükten men etme vazifesiyle bu ümmeti yani bizleri vazifelendirmiştir. Nerede bir kötülük varsa o kötülüğü kaldırmak için elimizden ne geliyorsa yapmak zorundayız. Dilimizle yapmamız gerekeni yapmak zorundayız. Bunlara gücümüz yetmiyorsa kalbimizle o kötülüğe karşı durmalıyız."

"Müslümanların durduğu yeri belli etmesi gerekiyor"

Erbaş, Müslümanların durduğu yeri belli etmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bugün Filistin'de, Gazze'de, Mescidi Aksa'da, Kudüs'te zalim İsrail tarafından yapılan katliama karşı duruşumuzu her vesileyle ortaya koyan bir ümmet olmaya çalışıyoruz. Elimizden ne geliyorsa yardımlarla, maddi manevi destek olmaya çalışıyoruz. Oradaki Gazzeli kardeşlerimiz bir yudum suya, bir dilim ekmeğe muhtaç. Dünyanın gözü önünde açlıktan gün yüzü görmemiş bebekler katlediliyor. Durmamız, sessiz kalmamız, insanların vicdanına seslenmemek mümkün mü? Eğer buna bile gücümüz yetmiyorsa o zaman imanın en zayıf durumunda olan insanların yapması gerekeni bari yapalım, yani kalbimizle buğuz edelim."

Duanın önemine değinen Erbaş, Filistin'de, Gazze'de, Doğu Türkistan'da, Arakan'da, Keşmir'de, Libya'da, Suriye'de, Irak'ta ve dünyanın neresinde bir zulüm varsa, o zulmün ortadan kalkması ve mazlumlara yardım için, zalimlerin de kahru perişan olması için dualarını eksik etmeyeceklerini sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Erbaş, hitabının ardından Filistin ve şehitler için dua etti.