Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş 21. Uluslararası Müslüman Forumu'nda konuştu Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, "Modern çağın getirdiği sorunlara İslami bir bakışla çözüm üretmek ve herkes için yaşanabilir bir hayat inşa etmek, Müslümanların uhdesindeki tarihi bir sorumluluktur." ifadelerini kullandı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre Arpaguş, Rusya'nın başkenti Moskova'da "Küreselleşme Çağında Barış ve Güven: Modern Zorluklara İslami Bir Bakış" başlığıyla düzenlenen 21. Uluslararası Müslüman Forumu'nun açılışına video mesaj ile katıldı.

Milyonlarca insanın bir yandan savaş, şiddet, terör ve kargaşayla baş etmeye çalışırken, diğer yandan açlık, yoksulluk ve sefaletin pençesinde ayakta kalma mücadelesi verdiğini belirten Arpaguş, siyasi, iktisadi, ahlaki ve manevi sıkıntıların tüm dünyayı kuşattığına, insanlığın ciddi sınamalarla baş başa kaldığına dikkati çekti.

Kutsal değerlere saldırıyı özgürlük sayan, dini vecibelerin yerine getirilmesini yasaklayan, cinsiyet seçimini bireysel iradeye indirgeyen düşüncelerin, insanlığın huzurunu kaçıran sapmalar olarak gündemleri işgal ettiğini aktaran Arpaguş, bunların aynı zamanda kültürel ve dini istikrarın korunması, manevi ve ahlaki değerlerin sürdürülmesi ve farklı topluluklar arasındaki güvenin güçlendirilmesi noktasında da insanlığı zorlayıcı unsurlar olarak çıktığına işaret etti.

Uluslararası Müslüman Forumu için belirlenen konunun çok önemli ve anlamlı olduğunu vurgulayan Arpaguş, şunları kaydetti:

"Teknolojik gelişmelerle birlikte insanlık adına olumsuz her düşüncenin küresel boyutta tehdide dönüştüğü bu süreçte dünya barış, güven ve huzur arayışı içindedir. Bu arayışa bir cevap vermek, modern çağın getirdiği sorunlara İslami bir bakışla çözüm üretmek ve herkes için yaşanabilir bir hayat inşa etmek ise Müslümanların uhdesindeki tarihi bir sorumluluktur. Zengin kültürel etkileşim tarihine sahip olan İslam dünyasının medeniyet müktesebatı, modern çağın küresel boyutta yaşanan sorunlarına kalıcı çözümler sunacak bir perspektife ve imkana fazlasıyla sahiptir."

"Aile müessesesi tehlikelerle karşı karşıya"

Aile kurumunun insanın fıtratının, onurunun ve neslinin korunması noktasında vazgeçilmez olduğunun altını çizen Arpaguş, ailenin hayat ve ahlak mektebi olduğunu vurguladı.

Bireysel ve toplumsal huzurun gerçekleşmesinin ancak sağlam temellere dayanan sağlıklı ve huzurlu aile kurumuyla mümkün olduğuna işaret eden Arpaguş, "Ne var ki aile müessesesi bugün ciddi tehdit ve tehlikelerle karşı karşıya. Bu itibarla, aileyi tehdit eden her türlü anlayış, düşünce, akım ve uygulamalar karşısında sağlam bir duruş sergilemek, beraberce tedbirler almak inancımızın bizlere yüklediği hayati bir sorumluluktur." değerlendirmesinde bulundu.

Arpaguş, din ve kültür bakımından çeşitlilik arz eden toplumlarda inançlara saygı ve hoşgörü ortamının devlet eliyle sağlanması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kamu otoritesinin kuşatıcı, birleştirici ve bütünleştirici bir yaklaşım sergilemesi, bir yandan fertlerin vatandaşlık bağlarını pekiştirirken diğer yandan da barış ve güven ortamını toplumsal boyutta güçlendirecektir. Dolayısıyla farklılıkları zenginlik olarak gören bir ahlak ve hukuk inşası, tüm insanlığın yararına atılmış değerli bir adım olacaktır."