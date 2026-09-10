Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş "İki İnsan Bir Hayat" projesinden yararlanan çiftlerle buluştu:

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, "İki İnsan Bir Hayat" projesi kapsamında yuva kurmalarına destek sağlanan çiftler ve aileleriyle İstanbul'da düzenlenen tanışma programında bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, programda konuşan Arpaguş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gelecek on yılın "Aile Yılı" olarak belirlendiğini hatırlattı.

Türkiye'nin nüfusundaki durağanlaşmaya dikkati çeken Arpaguş, bu konuda devlet ve millet olarak alınabilecek tedbirleri değerlendirdiklerini belirtti. Arpaguş, "İhtiyaç sahibi, evlenmekte zorluk çeken kardeşlerimize nasıl yardımcı olabiliriz diye düşündük. Karınca kararınca bu kardeşlerimizin yanında olmak amacıyla böyle bir programı hayata geçirmeyi uygun gördük." ifadelerini kullandı.

Arpaguş, "İki İnsan Bir Hayat" projesi kapsamında başlangıçta 200 çifte destek sağlanmasının planlandığını, daha sonra sayının 300'e çıkarıldığını dile getirerek, "Allah'a hamdüsenalar olsun, bu kurum ve bu tür programlara destek veren hamiyetperver milletimiz, 300'ü de 500'ü de binleri de evlendirebilecek kudrete sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Proje kapsamında 300 çiftin yuva kurmasına destek olduklarını belirten Arpaguş, bundan sonraki süreçte de ihtiyaç sahibi gençlere destek olmayı sürdüreceklerini bildirdi.

"İnşallah bu çalışma hayırla neticelenecek güzel hizmetlere vesile olur"

Arpaguş, "Bundan sonra da inşallah teşkilat olarak, Türkiye Diyanet Vakfı olarak, evlenmek üzere niyet etmiş, ihtiyaç sahibi ve gerçekten bu konuda zorluk çeken kardeşlerimiz arasından öncelik sırasına riayet ederek, önümüzdeki yıllarda belirli sayıda kardeşimize destek olma konusunda karar almış bulunuyoruz. İnşallah bu çalışma, hayırla neticelenecek güzel hizmetlere vesile olur." ifadelerini kullandı.

Evlenen çiftlere Cenabıhakk'tan mutluluk dileyen Arpaguş, şöyle devam etti:

"Cenabıhak bahtlarını ve yollarını açık eylesin. Kendilerine hayırlı nesiller ikram eylesin. Ailelerine ve yakınlarına, gençlerimizin daha nice mürüvvetlerini görmeyi nasip eylesin diyorum. Bu teşkilatın en üst mertebesinden memuruna, en alt kademesinde hizmet eden kardeşlerimize kadar bütün teşkilatımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Gerek müftülerimiz gerek vakfımızın hizmetinde bulunan bütün arkadaşlarımız, Allah'ın izniyle gece gündüz her türlü işe koşuyorlar. Bu da son derece hayırlı bir hizmet alanı olarak bizlerin amel defterine yazılacak bir güzellik."

Arpaguş, şunları kaydetti:

"Şunu aklınızdan çıkarmayın ki sizin, 150 bin kişiyi bulan personeliyle Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı gibi bir aileniz var. Kimsesiz değilsiniz, kimsesiz kalmayacaksınız. Böyle geniş bir ailenin ferdisiniz. Bu bilinçle inşallah Cenabıhak, sağlık ve afiyet içerisinde sizlere nice mutlu günler nasip eylesin. Dualarım odur ki Cenabıhak bizlere, sağlık ve afiyet içerisinde, ülkemiz, milletimiz, vatanımız ve insanımız için hayırlı hizmetler yapmamızı nasip eylesin."

Programa, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, İstanbul İl Müftüsü Doç. Dr. Emrullah Tuncel, İstanbul il müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, TDV Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) yöneticileri ile gönüllüleri de katıldı.

Kaynak: AA