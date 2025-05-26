Diyanet, Hacıların Hurma ve Hediyelik Eşyalarını Kargoyla Ulaştırıyor

Diyanet, Hacıların Hurma ve Hediyelik Eşyalarını Kargoyla Ulaştırıyor
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Diyanet İşleri Başkanlığı, hacıların kutsal topraklarda aldığı hurma ve diğer hediyelik eşyaları kargo ile Türkiye'deki adreslerine ulaştırmaya devam ediyor. Hac yolcuları için güvenli ve zamanında kargo hizmeti sunuluyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, hacıların kutsal topraklarda aldığı hurma ve diğer hediyelik eşyaları kargoyla evlerine ulaştırıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Kargo Ekip Başkanı Hakkı Gür, yaptığı açıklamada, hacıların yurda dönüşlerinde ikram olarak tercih ettikleri ürünlerin gönderilmesi için kargo hizmetine devam ettiklerini söyledi.

Başkanlıklarının güvencesiyle hurmaları ulaştırdıklarını belirten Gür, "Ticaret Bakanlığı ve PTT işbirliğiyle gerçekleştirilen protokol doğrultusunda 2008 yılından bu yana kargo hizmeti sunulmaktadır. Hac ibadetini ifa etmek üzere Medine'de bulunan vatandaşlarımızın aldıkları hurma ve diğer hediyelik eşyaları zamanında ve güvenli bir şekilde Türkiye'deki adreslerine gönderilmektedir." diye konuştu.

Gür, uzman 25 kişilik ekiple kargolama hizmeti sunduklarını vurgulayarak, hizmetin, hac farizası için kutsal topraklarda bulunan vatandaşların yük taşıma külfetinden kurtarılarak hac ve umre ibadetini rahat ve huzur içinde yapmalarını sağlamayı amaçladığını dile getirdi.

Suudi Arabistan'da Diyanet-PTT Kargo dışında başka bir Türk kargo firması bulunmadığına dikkati çeken Gür, "Daha ucuz kargo hizmeti verdiğini iddia eden ve Türkiye'deki birtakım firmaların adını kullanan bazı çevreler vatandaşlarımızın mağduriyetine sebep olmaktadır. Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için bu hususlara dikkat etmeleri önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

Kargo teslim alım noktaları

Kargo hizmetinin Türkiye'deki gibi olduğunu ve sadece Medine'de bulunduğunu kaydeden Gür, "Medine'de, Uhud Dağı Hasan Moll Extra Mağazası arkasında bulunan kargo merkezi, Finda Oteli (Alışveriş Merkezi) B1 Katı 21 No'lu Dükkan, Mihrab Tayba Oteli (Eski Hurma Pazarı Yanı) ile hurma bahçelerinden hac yolcularının hurmaları teslim alınıyor." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
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