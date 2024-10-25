Disk'in Kurucusu Lastik-İş Sendikası Onursal Başkanı Rıza Kuas Anıldı

(İSTANBUL)- Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) kurucusu ve Lastik-İş Sendikası Onursal Başkanı Rıza Kuas, ölümünün 43'üncü yılında kabri başında anıldı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu "Rıza Başkanımızın anısı önünde bir araya geldiysek bunun anlamı onların verdiği mücadelenin onların sözlerini bugün için daha da önemli olmasıdır" dedi.

Edirnekapı Hava Şehitliği'nde Lastik-İş Sendikası tarafından düzenlenen anma törenine DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, sendikacılar, Rıza Kuas'ın yakınları katıldı. Çerkezoğlu, anmada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"DİSK olarak, önümüzde çok önemli bir sorumluluk omuzlarımızda çok büyük bir sorumluluk var"

"Bugün Rıza Başkanımızın anısı önünde bir araya geldiysek bunun anlamı onların verdiği mücadelenin, onların sözlerini bugün için daha da önemli olmasıdır. Birkaç gün önce Lastik- İş Sendikamızın bütün sosyal medya hesaplarından Rıza Kuas Başkanımızın sesiyle paylaştığı konuşmasında gerçekten tekrar tekrar dinlediğimizde bugüne dair çok önemli mesajlar var. Ne diyor Rıza Başkan, sevgili arkadaşlar? Diyor ki; 'Emekçi kardeşlerim bugüne kavuşmamız kolay olmadı. Emekçiler uyanmasın, haklarına sahip çıkmasın. Bu sömürücüler saltanatı, bu yalan dolan, bu dalavereciler saltanatı sürüp gitsin istediler. Evet biz uyanmayalım, biz örgütlü olmayalım, işçi sınıfı DİSK'le buluşmasın ve bu yalan, dolan saltanatı sürsün istiyorlar.' Bugün de o nedenle bugün DİSK olarak sevgili arkadaşlar, önümüzde çok önemli bir sorumluluk omuzlarımızda çok büyük bir sorumluluk var.

'Yoksulluktan, okulsuzluktan, evsizlikten, işsizlikten, doktorsuzluktan ve yabancı sömürgecilerden kurtulmak istiyorsan sen de katıl'

Bugün Türkiye'nin dört bir yanında hangi siyasi görüşten olursa olsun, hangi partiyi desteklerse desteklesin, hangi toplumsal kesimden olursa olsun bütün işçiler biliyor ki hak, hukuk aranacaksa, emeğimize ekmeğimize sahip çıkılacaksa bunun tek adresi biziz. Türkiye'nin dört bir yanında bütün iş kollarında DİSK'le buluşmayı bekleyen milyonlarca sınıf kardeşimiz var. O zaman bu adaletsiz düzene son vermek için gelirde, vergide, ülkede adaleti sağlamak için her birimizin görevi bütün sınıf kardeşlerimizle buluşmak, sendikasızlığa mahkum edilmiş tüm sınıf kardeşlerimizi DİSK'le buluşturmak, örgütlemek, DİSK'i büyütmek, bu mücadeleyi büyütmektir. Yine Rıza Başkan'ın sözleriyle son vermek istiyorum. Demiş ki 'Kardeşlerim hor görülmek istemiyorsa, kişiliğine saygı gösterilmesini istiyorsak, gerçekten hür ve mutlu olmak istiyorsak, yani yoksulluktan, okulsuzluktan, evsizlikten, işsizlikten, doktorsuzluktan ve yabancı sömürgecilerden kurtulmak istiyorsan sen de katıl'. Rıza başkanım çağrısı bu.

Bizlerin önündeki görev bu çağrıyı büyütmek. Bu çağrıyı 2024'ün dünyasında ve Türkiye'sinde yaşadığımız bu koşullarda bu çağrıyı bütün sınıf kardeşlerimizle buluşturmaktı. Bugün burada Rıza Başkanın anısı önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz. Onların mücadelesine sahip çıkıyoruz. Onların o 1967'de tarihin o anında sermayenin işçi sınıfına karşı saldırısına bir cevap olarak tutukları DİSK'i gözümüz gibi koruyacak, büyütecek ve gelecek kuşaklara mutlaka ama mutlaka emanet edeceğiz. Daha da büyüterek, daha da güçlendirerek emanet edeceğiz. Görüyorum burada çok genç işçi arkadaşlarım var. Rıza Başkan'ın anısı, Rıza Başkan'ın mücadelesi sizlerin omuzlarındadır. Bu bilinçle bu sorumlulukta yan yana omuz omuza birlik ve bütünlük içerisinde bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Tekrar anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. DİSK adına DİSK yönetim adına tüm arkadaşlarımızı da bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum."