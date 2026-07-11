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Dışişleri Bakanlığı'ndan İspanya'daki Orman Yangınında Yaşanan Can Kayıpları İçin Taziye Mesajı

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Dışişleri Bakanlığı, İspanya'nın Almería şehrinde çıkan orman yangınında yaşanan can kayıpları nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, İspanya'nın Almería şehrinde çıkan orman yangınında yaşanan can kayıpları nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, " İspanya'nın Almería şehrinde dün (9 Temmuz) başlayan orman yangını nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve İspanya halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

Kaynak: ANKA
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