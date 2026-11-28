(ANKARA) - Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği'nin (DMEDD) 45. kuruluş yıl dönümü, Ankara'da düzenlenen etkinlikle kutlandı. Etkinlikte konuşan DMEDD Başkanı Simay Gümrükçü, "DMEDD dünyanın dört bir yanında görev yapan diplomatlarımızın eşleri ve çocuklarıyla birlikte bayrağımızı, milletimizi ve ülkemizi gururla temsil eden ailelerinin bir diğer mirası" dedi.

Türkiye'nin yurt dışındaki temsilciliklerinde görevleri başında şehit olan Dışişleri ve diğer Bakanlık mensuplarının eş ve çocuklarına destek olmak amacıyla 1981'de kurulan DMEDD'nin 45. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Tarihi Salon'da bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü'nün yanı sıra diplomatlar, emekli diplomatlar ve yabancı misyon temsilcileri katıldı.

Görevleri başında şehit edilen Bakanlık çalışanlarını anmak için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. DMEDD Başkanı Simay Gümrükçü açılış konuşmasında, derneğin bir emanete duyulan derin saygının, inancın ve 45 yıldır durmadan çalışan insanların özverili çabalarıyla bugünlere taşınan çok kıymetli bir miras olduğunu dile getirdi. Felaketler ve zorluklar karşısında kenetlenerek kendi yaralarını dayanışma içerisinde, onurla sarabilmenin belki de başka hiçbir kurumda kolay kolay görülemeyecek kadar güçlü bir yapı olduğunu belirten Gümrükçü, "DMEDD dünyanın dört bir yanında görev yapan diplomatlarımızın eşleri ve çocuklarıyla birlikte bayrağımızı, milletimizi ve ülkemizi gururla temsil eden ailelerinin bir diğer mirası" dedi.

"ÜLKEMİZİ TEMSİL ETMEK DİPLOMATLARIMIZIN AİLELERİYLE BİRLİKTE ÜSTLENDİKLERİ ORTAK BİR SORUMLULUK"

Mesleklerini biraz farklı olduğuna değinen Gümrükçü, "Çünkü ülkemizi temsil etmek yalnızca diplomatlarımızın bireysel olarak değil, aileleriyle birlikte üstlendikleri ortak bir sorumluluktur. Diplomat eşleri kendi mesleklerini, kariyerlerini geride bırakarak dünyanın dört bir yanında farklı kültürlere ve hayatlara uyum sağlayarak yaşarlar. Aileleri için sıcak ve güvenli bir yuva kurarken eşlerinin yanında ülkemizin temsil edilmesine katkıda bulunurlar. Bu mesleğin başarıyla yürütülmesinin görünmeyen kahramanları olurlar ve onlar da şehit olurlar. Çocuklarımız çoğu zaman dilini dahi bilmedikleri okullarda, dört yılda bir değişen ülkelerde eğitimlerini sürdürürler. Her yeni başlangıçta Türkiye'den gelen bir diplomat bir çocuğu olmanın kendilerine yüklediği sorumluluğu taşırlar ve onlar da şehit olurlar" ifadelerini kullandı.

Gümrükçü, derneğin adındaki "eşleri" ifadesinin Dışişleri mensubu olmanın yalnızca diplomatlardan ibaret olmadığının, bu sorumluluğun ailece paylaşıldığını anlattığını aktardı. "Dayanışma"nın ise derneğin varoluş nedeni olduğunu belirten Gümrükçü, "Çünkü zor zamanlarda bir araya gelmenin, birbirine destek olmanın ve hiçbir koşulda yalnız bırakmamanın ne olduğunu hatırlatır" diye konuştu. Sorumluluklarının sadece Türkiye'yi yurt dışında temsil etmekle de sınırlı olmadığına değinen Gümrükçü, "DMEDD aynı zamanda vatan sevgisinin ve Cumhuriyetimizin değerlerine bağlılığın somut bir ifadesidir. Bir dernek, bir sivil toplum kuruluşu olarak ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmak, eğitimde fırsat eşitliğine destek olmak, toplum yararına projeler geliştirmek ve ülkemizin yaşadığı doğal afetlerde ihtiyaç sahiplerinin yanında olmak da bu sorumluluğun bir parçasıdır. Kendi yaralarımızı sararken başkalarının acılarına kayıtsız kalmamak bizim dayanışma anlayışımızın temeli·di·r. O yüzden ismimiz Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği'dir" şeklinde konuştu.

"CESUR, FEDAKAR, ÇALIŞKAN KADINLARIN, EŞLERİN ESERİDİR DMEDD"

Diplomatik hayatın sınamalarını, yabancı ülkelerde yaşayan ailelerin karşılaştıkları güçlükleri iyi bilenler olarak Türkiye'deki yabancı misyon mensupları ve ailelerine yönelik Türkiye'yi tanıtan, yeni yaşamlarına uyumlarını kolaylaştıracak, kendilerine burada evlerinde hissettirecek kültürel ve sosyal etkinlikler de düzenlediklerini dile getiren Gümrükçü, "Onları Türk misafirperverliği ve dostluğuyla kucaklarız. İşte DMEDD bunların hepsidir. Her yıl 100'den fazla öğrenciye burs imkanı sağlayarak onlarla büyüyen kocaman bir ailedir. Ama en başta cesur, fedakar, çalışkan kadınların, eşlerin eseridir DMEDD. Bu harika kadınların birçoğu bugün aramızda. Ama daha fazlası da uzaklarda bizi dinliyorlar, izliyorlar. Her birini saygıyla anıyoruz. Bugün bizlerle birlikte olmak için başka şehirlerden gelen değerli büyüklerimize, şehit yakınlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından DMEDD'in 45. yılına özel hazırlanan film gösterimi yapıldı ve teşekkür plaketleri takdim edildi. Etkinlik konser ve dans gösterileriyle sona erdi.

Kaynak: ANKA