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Dışişleri Bakanlığı, Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü 17. yıl dönümünde kutladı

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Dışişleri Bakanlığı, Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü 17. yıl dönümünde kutladı
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Dışişleri Bakanlığı, 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü, TDT'nin kurucu belgesi Nahçıvan Anlaşması'nın imzalanmasının 17. yıl dönümünde kutladığını açıkladı. Bakanlık, 29-30 Ekim'de Türkiye ev sahipliğindeki TDT 13. Zirvesi'nin ortaklığı ileriye taşıyacağını belirtti.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü, Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurucu belgesi Nahçıvan Anlaşması'nın imzalanmasının 17. yıl dönümünde kıvançla kutluyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü ve Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) kurucu belgesi Nahçıvan Anlaşması'nın imzalanmasının yıl dönümüne ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü, Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurucu belgesi Nahçıvan Anlaşması'nın imzalanmasının 17. yıl dönümünde kıvançla kutluyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı, ortak tarihimiz, dilimiz ve kardeşlik bağlarımızdan aldığı güçle, dayanışmamızı kurumsallaştıran ve iş birliğimizi pekiştiren önemli bir platforma dönüşmüştür. 29-30 Ekim tarihlerinde ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi, bu ortaklığı daha da ileriye taşıyacaktır. Türkiye, Türk dünyasının beşeri, ekonomik ve stratejik potansiyelini ortak refaha dönüştürme ve Türk Yüzyılı'nı birlik ve dayanışma içinde inşa etme hedefiyle çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir."

Kaynak: ANKA
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