Haberler

Türkiye'den Suriye'deki ateşkese ilk yorum: Suriye'nin geleceğinin entegrasyondan geçtiğinin tüm gruplar tarafından anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz

Türkiye'den Suriye'deki ateşkese ilk yorum: Suriye'nin geleceğinin entegrasyondan geçtiğinin tüm gruplar tarafından anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz
Güncelleme:
Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasında varılan ateşkes anlaşmasına ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Sahadaki gerçeklerin idrak edilmesiyle birlikte, Suriye'nin geleceğinin terörden ve tefrikten değil; beraberlik, bütünleşme ve entegrasyondan geçtiğinin, ülkedeki tüm gruplar ve fertler tarafından tam manasıyla anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

  • Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 18 Ocak'ta Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nı açıkladı.
  • Türkiye, Suriye Hükümeti'nin terörle mücadele ve ülkenin yeniden inşası çalışmalarını destekleyeceğini belirtti.
  • Suriye'de 8 Aralık 2024'te başlayan yeni dönem, kritik bir aşamadan geçmektedir.

Dışişleri Bakanlığından Suriye'de hükümet ile terör örgütü YPG/SDG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

"SAHADAKİ GERÇEKLERİN İDRAK EDİLMESİYLE BİRLİKTE..."

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından bugün açıklanan ateşkes anlaşmasının, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliği temelinde ülkede istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik çabaları ivedi ve etkili biçimde ilerletmesinin dilendiği açıklamada, "Sahadaki gerçeklerin idrak edilmesiyle birlikte Suriye'nin geleceğinin terörden ve tefrikten değil, beraberlik, bütünleşme ve entegrasyondan geçtiğinin, ülkedeki tüm gruplar ve fertler tarafından tam manasıyla anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz." ifadesine yer verildi.

"TÜRKİYE, SURİYE HÜKÜMETİ'NİN ÜLKENİN YENİDEN İNŞASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARINI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEKTİR"

Açıklamada, anlaşmanın Suriye halkının yanı sıra başta Suriye'nin komşuları olmak üzere tüm bölgenin güvenlik ve huzuruna katkı sağlaması temenni edildi. Suriye'de 8 Aralık 2024 tarihinde başlayan ve ülkenin müreffeh bir geleceğe kavuşması için müstesna bir fırsat teşkil eden yeni dönemin, bugün itibarıyla kritik bir aşamadan geçtiği belirtilen açıklamada, "Türkiye, Suriye Hükümeti'nin halkın rızasına dayalı kapsayıcı ve bütünleştirici bir icraat anlayışıyla sürdürdüğü terörle mücadele çabalarıyla ülkenin yeniden inşasına yönelik çalışmalarını desteklemeye devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Haberler.com / Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıEvren Erol:

Reisin kararlı iradesi olmasaydı bugün kuzey Suriye'de bir Kürdistan kurulmuştu.Reis belli etmez ama acayip bir Türkçüdür

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme25
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKamile Soyteki:

anlaşılmıştır anlaşılmıştır bizim UFOlar onların anlamasini sağlamış olabilir

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyunussbayern:

Tebrikler sizi Suriye başkanı yapacağıZ

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmmi:

Teröristlerle anlaşma hiç bir zaman olmaz. 2 gün daha operasyonlara devam etselerdi SDG falan kalmazdı. Ama emir babaları ABD'den. Anlaşmada SDG/ PYD' nin silahları neden Suriye ordusuna teslim edilme maddesi yok.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDeniz Kisa:

Ortadoguda savaslar bitmez biri barisir biri de savasir 571 yilindsn beri

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

