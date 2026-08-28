Dışişleri Bakanlığı'ndan Cezayir'e Taziye Mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Cezayir'in çeşitli vilayetlerinde çıkan orman yangınlarında yaşanan can kayıpları nedeniyle derin üzüntü duyduğunu belirterek, hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına ve Cezayir halkına taziye dileklerini iletti.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, çeşitli vilayetlerinde çıkan orman yangınlarında yaşanan can kayıpları nedeniyle Cezayir halkına taziye dileğinde bulundu.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Cezayir'in çeşitli vilayetlerinde çıkan orman yangınları nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Yangınlarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve Cezayir halkına taziyelerimizi sunuyoruz."
Kaynak: ANKA