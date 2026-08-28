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Dışişleri Bakanlığı'ndan Cezayir'e Taziye Mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Cezayir'e Taziye Mesajı
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Dışişleri Bakanlığı, Cezayir'in çeşitli vilayetlerinde çıkan orman yangınlarında yaşanan can kayıpları nedeniyle derin üzüntü duyduğunu belirterek, hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına ve Cezayir halkına taziye dileklerini iletti.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, çeşitli vilayetlerinde çıkan orman yangınlarında yaşanan can kayıpları nedeniyle Cezayir halkına taziye dileğinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Cezayir'in çeşitli vilayetlerinde çıkan orman yangınları nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Yangınlarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve Cezayir halkına taziyelerimizi sunuyoruz."

Kaynak: ANKA
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