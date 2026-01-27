Haberler

Türkiye'den Afrika'nın güneyindeki sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı, Mozambik, Zimbabve ve Güney Afrika Cumhuriyeti’ni etkileyen sel felaketi nedeniyle yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı. Bakanlık, can kayıpları için derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı, Afrika'nın güneyinde meydana gelen ve Mozambik, Zimbabve ile Güney Afrika Cumhuriyeti başta olmak üzere bölge ülkelerini etkileyen sel felaketinde yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Afrika'nın güneyinde meydana gelen ve Mozambik, Zimbabve ile Güney Afrika Cumhuriyeti başta olmak üzere bölge ülkelerini etkileyen sel felaketi sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu bildirildi.

Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve can kaybı yaşanan tüm ülkelerin halklarına başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.???????

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel
