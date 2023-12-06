Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Doğu Kudüs'te 186 dönümlük bir alan üzerinde yaklaşık bin 800 konut inşa edilmesine yönelik planı onaylamasının kabul edilemez olduğu gerekçesiyle tepki gösterdi.

İsrail'in Doğu Kudüs'te bin 800 konutun inşası için onayına Dışişleri Bakanlığından tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Doğu Kudüs'te 186 dönümlük bir alan üzerinde yaklaşık bin 800 konut inşa edilmesine yönelik planı onaylamasının kabul edilemez olduğu gerekçesiyle tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşim faaliyetlerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, bakanlığın, İsrail makamlarının, bir yandan Gazze'deki sivil halka yönelik barbarca saldırılarını sürdürürken, diğer yandan işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşimleri genişletmesini şiddetle kınadığı belirtilirken İsrail'in Doğu Kudüs'te 186 dönümlük bir alan üzerinde yaklaşık bin 800 konut inşa edilmesine yönelik planı onaylamasının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

İsrail güvenlik güçleri ve yerleşimcilerin Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik gerçekleştirdikleri terör ve şiddet eylemlerinin, İsrail'in Filistin halkını ve devletini yıldırma ve yıpratma stratejisinin somut birer göstergesi olduğu kaydedilen açıklamada, İsrail'in yayılmacı zihniyetinin, kalıcı barış zeminine ciddi zarar verdiği ve uluslararası hukuk ihlallerine yenilerini eklediği savunuldu. - ANKARA