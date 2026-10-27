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Dışişleri Bakanlığı, Fidan'ın Yunan gazetesine mülakat vermediğini açıkladı

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Dışişleri Bakanlığı, Fidan'ın Yunanistan'da yayımlanan gazeteye mülakat vermediğini, Brüksel'deki etkinlikteki yanıtlarının çarpıtıldığını açıkladı. Bakanlık, Türkiye'nin görüşlerinde değişiklik olmadığını, Ege ve Doğu Akdeniz'deki hakların tavizsiz korunacağını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz politikasıyla ilgili gündeme getirilen iddialara ilişkin, "Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Ege ve Doğu Akdeniz'deki meşru hak ve menfaatlerimizi taviz vermeksizin korumaya devam edeceğiz." ifadesine yer verdi.

Bakanlık, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz politikasıyla ilgili gündeme getirilen bazı iddialara ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Bir siyasi parti genel başkanının açıklamalarına işaret edilen açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Yunanistan'da yayımlanan bir gazeteye mülakat vermediği vurgulandı.

Açıklamada, Bakan Fidan'ın Brüksel'de bir düşünce kuruluşunun düzenlediği etkinlikte verdiği yanıtların, çarpıtılmak ve bağlamından bütünüyle kopartılmak suretiyle, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz politikasının siyasi polemiklere konu edildiği aktarıldı.

Türkiye'nin görüşlerinde herhangi bir değişiklik bulunmadığının altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'nin tüm platformlarda, uluslararası hukuka uygun biçimde ve kararlılıkla savunduğu görüşlerinde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Ege ve Doğu Akdeniz'deki meşru hak ve menfaatlerimizi taviz vermeksizin korumaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA
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