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Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı'nın desteklediği proje kapanış etkinliği düzenlendi

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Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı'nın faydalanıcısı olduğu Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) altında desteklenen 'Temel Haklar Sektör Koordinasyonunun Güçlendirilmesi (FRSC)' projesinin kapanış etkinliği Ankara'da gerçekleştirildi. Etkinliğe Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut katıldı.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığının faydalanıcısı olduğu Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) altında desteklenen "Temel Haklar Sektör Koordinasyonunun Güçlendirilmesi (FRSC)" projesinin kapanış etkinliği Ankara'da düzenlendi.

CSO Ada'da yapılan FRSC Projesi'nin kapanış etkinliğine, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut katıldı.

AB Başkanlığının faydalanıcısı olduğu IPA altında desteklenen projenin kapanış etkinliğinde, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı, AB Türkiye Delegasyonu ve AB ülkeleri temsilcilerinin yanı sıra, temel haklar alanında faaliyet gösteren kamu kurumları, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bir araya geldi.

Bakan Yardımcısı Bozay, kapanış konuşmasında, FRSC projesinin Türkiye'nin AB ile müzakere süreci açısından önem arz ettiğini belirterek, temel haklara ilişkin başlıca sorunları yetkin kurumlarla birlikte ele aldıklarını dile getirdi.

Projenin, kurumların temel haklar alanında işbirliği içinde çalışmasına katkı sağladığına işaret eden Bozay, eşgüdüm halinde çalışmanın başarılı sonuçlar doğurduğunu anlattı.

Bozay, projenin kurumlar arasında yarattığı sinerjiyi büyüteceklerini vurgulayarak siyasi iradenin, kurumların bu konuda sunduklarını en iyi biçimde değerlendirdiğini belirtti.

IPA kapsamında 9,5 milyar avroluk fondan yararlandıklarını kaydeden Bozay, bu fonlarla sınır güvenliğinin artırılması, demir yolu altyapısının güçlendirilmesi ve istihdamın desteklenmesi gibi pek çok konuda yaklaşık 900 projenin gerçekleştirildiğini ifade etti.

"İşimiz daha yeni başlıyor"

Bozay, temel haklar sektöründe vatandaşların hayatına dokunduklarına dikkati çekerek, kolluk kuvvetlerinin etkin denetimi için altyapının desteklendiğini ve ülke çapında şikayet büroları açıldığını söyledi.

Kadın haklarının korunması için çaba harcadıklarını vurgulayan Bozay, "Kadın-erkek eşitliğine duyarlı bütçeleri uygulayan 23 OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) ülkesinden biri olduk. Kadına karşı şiddetle mücadelede kolluk kuvvetlerimizi destekledik ve bu alanda da çok ilerilere gittik." dedi.

Bozay, Temel Haklar Sektör Koordinasyon Platformu'nun daha etkin projeler hazırlanmasına katkı sağlayacağını belirtti.

"Bu projeler bitiyor ama bizim işimiz aslında bu projelerden aldığımız yönlendirmeyle daha yeni başlıyor." ifadesini kullanan Bozay, Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle çeşitli platformlarda işbirliği içinde olduğuna işaret etti.

Bozay, "Ülkemizin AB üyelik hedefi bakidir. En üst düzeyde de her zaman dile getirilmektedir. Biz de yaptığımız çalışmalarla bu süreci hızlandırma, aynı sayfada olma konusunda üzerimize düşen ödevi yerine getirmeye çalıştık." diye konuştu.

İnsan hakları vurgusu

Büyükelçi Meyer-Landrut da kapanış etkinliğinin, Avrupa Günü kutlamalarıyla denk gelmesinin anlamlı olduğunu söyledi.

Meyer-Landrut, Avrupa Günü'nün insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi temel değerleri hatırlattığını dile getirdi.

Türkiye'nin demokratik kurumlarının desteklenmesinin AB-Türkiye ilişkilerinin temel dayanaklarından olduğunu vurgulayan Meyer-Landrut, temel hakların korunmasına yönelik reformları desteklediklerini söyledi.

Meyer-Landrut, AB Komisyonunun yıllık raporunda temel haklar ve yargı bağımsızlığı konusundaki kaygıların aktarıldığını hatırlatarak, AB üyeliğine aday ülkelerin, belli şartları yerine getirmesini beklediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Dışişleri Bakanlığı Mehmet Kemal Bozay Avrupa Birliği Türkiye Ankara Politika Güncel Haberler

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