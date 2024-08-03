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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'a Gidiyor

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty'nin daveti üzerine Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Fidan'ın ziyaretinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah El-Sisi'nin Türkiye ziyareti ve Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının hazırlıkları ele alınacak. Ayrıca, ikili ilişkiler ve bölgedeki güncel gelişmeler de görüşülecek.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty'nin daveti üzerine yarın Mısır'a gidecek. Fidan'ın gündeminde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah El-Sisi'nin Türkiye ziyareti ile Sisi'nin ziyareti esnasında ilk yapılacak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının hazırlıkları olacak. Fidan temaslarında ayrıca ikili ilişkiler ve bölgedeki güncel gelişmeleri de ele alacak.

Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Abdelatty'nin daveti üzerine 3-4 Ağustos tarihlerinde Mısır'a resmi bir ziyarette bulunacak. Fidan'ın Abdellaty ile görüşmesi, Temmuz 2024'te kurulan yeni hükümette Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı olarak göreve başlamasından bu yana ilk resmi görüşme olacak.

Fidan mevkidaşı ile yapacağı görüşmede, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Türkiye'yi ziyareti sırasında yapılacak ilk Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının hazırlıklarını ele alacak. İki Bakan, toplantı kapsamında imzalanması öngörülen 20'ye yakın anlaşmayla ilgili mevcut durumu da görüşecek.

İkili siyasi, ekonomik, kültürel ilişkiler ve bölgedeki güncel gelişmeleri görüşecek olan iki Bakan, enerji, sağlık, turizm, savunma sanayi alanında uzun vadeli iş birliği imkanlarını ele alacak. 10 milyar dolara yaklaşan ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılması da masada olacak. Üniversiteler arası iş birliği, medya ve iletişim alanında ortak çalışmaların artırılması da gündemde.

Gazze'deki gelişmeler, Filistin meselesi ve bölgede artan gerilimin ziyaretin ana gündem maddeleri arasında yer aldığı görüşmelerde Libya, Sudan ve Somali'deki gelişmeler de değerlendirilecek. Fidan'ın El-Ariş'i ve Refah sınır kapısını ziyaret etmesi, Türkiye'den Gazze'ye yollanan insani yardımlara dair Mısır Kızılayı'nın lojistik merkezinde incelemelerde bulunması bekleniyor.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 yıl aradan sonra yaptığı Mısır ziyareti önemli bir mihenk taşı"

Son dönemde Mısır ile ilişkilerin büyük bir atılım içinde olduğunu belirten Bakanlık yetkilisi, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 yıl aradan sonra 14 Şubat 2024 tarihinde Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirmesi ve söz konusu ziyaretin içerik açısından zengin bir ziyaret olması, ikili ilişkilerimizde önemli bir mihenk taşı oluşturmuştur" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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