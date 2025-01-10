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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan YPG'ye operasyon sinyali: Ya Şam ya biz adım atarız

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terör örgütü PKK/YPG'ye karşı operasyon sinyali verdi. Bakan Fidan, "Ya Şam ya biz. YGP'ye gerekirse harekat yaparız" dedi.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan terör örgütü YPG'ye operasyon sinyali geldi. Suriye'de yeni yönetime işaret eden Bakan Fidan, "Ya Şam ya biz YGP'ye gerekirse harekat yaparız" dedi.

Bakan Fidan, ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarının temsilcileriyle düzenlenen toplantıda Suriye'de varlığını sürdüren terör örgütü PKK/YPG'ye karşı operasyona yönelik soruya cevap verdi.

"YPG'YE GEREKİRSE BİZ OPERASYON YAPARIZ"

" Suriye'de hikayemiz yeni başlıyor" diyen Bakan Fidan şunları kaydetti:

"Türkiye tüm tehditleri kaynağında yok etme kapasitesine ve kararlığına sahiptir. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Terörle mücadelede ikircikli tavır sergileyen ülkelerin de terör saldırılarından ders çıkarması gerekmektedir. DEAŞ ve PKK arasında ayrım yapmaksızın aynı kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz. Tehditle yaşama şansımız yok, ya Şam ya biz adım atarız. YPG'ye gerekirse biz operasyon yaparız."

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİMİZİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Bakan Fidan "Suriye sahasının terörden arındırılması 2025'in temel faaliyeti olacaktır. Terörle mücadeleyi en etkin Türkiye yapmaktadır. Türkiye bu uğurda kararlıdır. Bölgedeki terör örgütleri için yolu sonu. Terörün dini ve milliyeti yoktur. Terör örgütleri için Avrupa ya da Amerika gibi bir fark bulunmamaktadır. Terörsüz Türkiye hedefimizi Allah'ın izniyle gerçekleştireceğiz. Türkiye tüm tehditleri kaynağında yok etme kapasitesine ve kararlığına sahiptir. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Terörle mücadelede ikircikli tavır sergileyen ülkelerin de terör saldırılarından ders çıkarması gerekmektedir." dedi.

"SURİYE'DE HİKAYEMİZ YENİ BAŞLIYOR"

Suriye'de Esad Rejiminin devrilip muhaliflerin yeni bir devlet kurmasına dikkat çeken Bakan Fidan, "2024'ü özel kılan şüphelerinden en önemlisi şüphesiz Suriye'deki gelişmeler. Eli kanlı rejimin 61 yıllık mezalimi sona erdi. Bugün tarihin doğru tarafında yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz. Kapı komşumuz Suriye'ye karşı tavrımız farklı olamazdı. Suriye konusunda hikayemiz yeni başlıyor. Suriye halkı yeni bir hikaye ile karşı karşıya. Suriye'nin yeniden inşası konusunda ve istikrara kavuşmasında çabalarımıza başladık. Türkiye'nin dış politikasında ana eksen refah ve barıştır. Cumhurbaşkanımızın liderlik tarzının ne kadar kararlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Bölgede tahakküm ve baskı kültürü yerine barış ve huzuru tahsis edelim" diye konuştu.

"GAZZE'DE ATEŞKES İÇİN ÇABALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Gazze'de ateşkes müzakerelerine ilişkin konuşan Bakan Fidan, "Gündemimizin ilk sıralarında Filistin meselesi yer aldı. İsrail mezaliminin Filistin üzerinde sürdüğünü gördük. Bir taraftan tüm imkanlarımızı Filistin için seferber ederken diğer taraftan uluslararası muhataplarımız ile diyalog kurduk. Uluslararası Ceza Mahkemesindeki davaya dahil olduk. Girişimlerimiz sayesinde 9 ülke daha Filistin'i tanıdı. Lübnan'da sağlanan ateşkes bölgemizdeki yangını tek başına söndürmeye yeterli değiliz. Gazze'de ateşkes sağlanması için çabalarımızı sürdürüyoruz. Orta Doğu'da kalıcı barış Filistin İsrail arasında iki devleti çözümden geçmektedir. Türkiye, Filistinli kardeşlerinin yanında olmaya devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

SURİYE'DEKİ TÜRK ASKERİ VARLIĞI

Bakan Fidan, Suriye'de Türk askerinin varlığına ilişkin soruyu, "Yeni hükümetin attığı adımlara bağlı olarak Türkiye de ilişkileri gözden geçiriyor. Çok yeni bir süreçteyiz. Daha bir ay oldu. Oradaki varlığımızın artık farklı bir boyuta evrilmesi gerekecek. Her şey yolunda giderse." ifadeleriyle cevapladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan YPG'ye operasyon sinyali: Ya Şam ya biz adım atarız
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (20)

Haber Yorumlarıhuseyin akyurek:

RABBIM devletimizi milletimizi İslam alemini her türlü fitne fesattan düşmandan korusun ....

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Haber YorumlarıAdanali:

Kardeşim bizim ne işimiz var bırakın adamları kendileri aralarında çözsünler niye benim askerim ölsün.

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Haber YorumlarıObjektif Vatandaş:

Allah hakkınızdan gelsin.

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Haber YorumlarıEmir Güler:

ŞAM'A BIRAKIN...

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Haber YorumlarıMuhsin Özmert:

oradakiler bizim adamlar değilmiydi verin emiri yapsinlar ozaman turk askeri basit işlerle uğraşmasın

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Haber YorumlarıSaid Kurt:

Atalım artık

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Haber YorumlarıVEFA:

Bir kalemde biterecekseniz, Türk Milletinin gücünü tüm Dünyaya gösterecekseniz.Bu millet sizinle. Şimdi tam sırası, yoksa Trump gelince bu iş papaz hikayesine döner. Benden söylemesi!!!

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Haber Yorumlarıufka dair:

Tramp stop derse peki

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Showcuların kralı yine konuşmuş

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Haber YorumlarıMustafa Aydogan:

Adam Ortadoğu’yu kan gölüne çevirdi. Ben böyle bir görev adamı sadece Atiba’yı hatırlıyorum..

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