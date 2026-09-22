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Dışişleri Bakanı Fidan, BM 81. Genel Kurulu marjında MIKTA 30. Toplantısı'na katıldı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu marjında MIKTA 30. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın toplantıya iştirak ettiği belirtildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu marjında MIKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye, Avustralya) 30. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak etti.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın MIKTA 30. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldığı belirtildi.

Kaynak: AA
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