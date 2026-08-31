Bakan Yardımcısı Özel, KKTC'de Gemi Kazası Sonrası Bilgi Aldı

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı H. Ali Özel'in, KKTC'nin Girne Limanı açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından KKTC'yi ziyaret ederek Başbakan Ünal Üstel, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ve diğer üst düzey yetkililerden bilgi aldığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakan Yardımcısı H. Ali Özel'in, Girne Limanı açıklarında meydana gelen gemi kazası sonrasında KKTC'yi ziyaret ederek, Başbakan Ünal Üstel, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ve diğer üst düzey yetkililerden bilgi aldığını belirtildi.

Açıklamada, "Bakan Yardımcımız ayrıca, hastanede tedavi gören vatandaşlarımızı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Kazazedelerin ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması ve ülkemize intikallerinin sağlanması konusunda çalışmaların devam ettiğini ve diğer her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etti" bilgisi verildi.

Kaynak: ANKA