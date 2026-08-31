Abdurrahim Albayrak'tan Camavinga sorusuna olay yanıt

Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılı ekibin Milan'dan kadrosuna kattığı dünya yıldızı Rafael Leao transferi ve gündemdeki Eduardo Camavinga iddiaları hakkında Beyaz TV'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu.

''TURNAYI GÖZÜNDEN VURDUK"

Portekizli yıldız Rafael Leao'nun transferini değerlendiren Albayrak, iddialı bir yorumda bulunarak "Durduk durduk, turnayı gözünden vurduk." ifadelerini kullandı.

CAMAVINGA İDDİALARINA YEŞİL IŞIK

Muhabirin "Sizce Camavinga'yı da görür mü Galatasaray?" sorusu üzerine neşeli halleriyle dikkat çeken Abdurrahim Albayrak, "Tabii görür, bu kuradan sonra hepsini göreceğiz inşallah" yanıtını vererek sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir mesaja imza attı.