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6 aylık macera! Al Hilal, Karim Benzema ile yollarını ayırdı

6 aylık macera! Al Hilal, Karim Benzema ile yollarını ayırdı
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Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Hilal, Fransız yıldız Karim Benzema ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, şubat ayında kadrosuna kattığı 38 yaşındaki Fransız golcü Karim Benzema ile yollarını ayırdı.

''BENZEMANIN DÖNEMİ SONA ERDİ''

Kulübün açıklamasında, "Al-Hilal ve Fransız oyuncu Karim Benzema, karşılıklı anlaşma ile sözleşmelerini feshetme konusunda anlaştı ve böylece Benzema'nın Al-Hilal'in A takımındaki dönemi sona erdi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Al-Hilal, Benzema'nın takımda geçirdiği süre boyunca yaptığı katkılardan, hem saha içinde hem de saha dışında sergilediği profesyonellikten, özveriden ve liderlikten dolayı takdirlerini ifade etti. Kulüp, Karim Benzema'ya Al-Hilal formasıyla geçirdiği süre için içten teşekkürlerini ve takdirlerini sunar ve kariyerinin bir sonraki aşamasında kendisine başarılar diler." denildi.

34 MAÇTA 25 GOL ATTI 

Şubat 2026’da Al Ittihad’dan bedelsiz olarak kadroya katılan Benzema’nın Al Hilal macerası kısa sürdü. Benzema, Al-Hilal formasıyla geçen sezon tüm kulvarlarda 34 maçta 25 gol kaydetti.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAli şahdan Ungan:

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