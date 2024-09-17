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Alkol alırken diş ağrısını hatırladı! Kliniğe ateş açtı

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Adana'da diş tedavisi gören Orhan A., tedavi süresinin uzamasına sinirlenip pompalı tüfekle kliniğe ateş açtı. Olay sonrası tutuklanan Orhan A., alkol alırken diş ağrısını hatırladığını ve öfkelendiği için bu eylemi gerçekleştirdiğini ifade etti

Adana'da köprü diş tedavisi uzayan 22 yaşındaki Orhan A., arkadaşı Muhammed Can K. ile tedavi gördüğü kliniğe pompalı tüfekle saldırdı. Olay yerinden kaçtıktan sonra yakalanıp tutuklanan şüphelilerden Orhan A. "İçki içerken diş ağrım aklıma geldi. Öfkelenince gidip sıktım" dedi. Saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Alkol alırken diş ağrısını hatırladı! Kliniğe ateş açtı

ATEŞ EDİP KAÇTI

Olay, 9 Eylül'de saat 01.30 sıralarında Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Köprü diş tedavisi gören Orhan A., tedavi süresinin uzaması üzerine öfkelenip, diş hekimi Doğan T.'nin kliniğinden ayrıldı. Orhan A., akşam saatlerinde buluşup, içki içtiği arkadaşı Muhammed Can K.'ye durumu anlattı. Bunun üzerine motosikletle kliniğe giden şüphelilerden Orhan A., pompalı tüfekle iş yerine ateş açıp kaçtı.

Alkol alırken diş ağrısını hatırladı! Kliniğe ateş açtı

"ÖFKELENİNCE GİDİP SIKTIM"

Sabah kliniğe geldiğinde camların kırık olduğunu gören Doğan T.'nin ihbarıyla Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, adreslerine yapılan baskında şüphelileri gözaltına aldı. Emniyete götürülen Orhan A., ifadesinde "Dişim ağrı yapınca kliniğe gittim. Tedavi süresi uzayınca sinirlendim. İçki içerken diş ağrım aklıma geldi. Öfkelenince, gidip sıktım" dedi. Diğer şüpheli Muhammed Can K. ise "Orhan'ın dişi ağrıyınca, kliniğe ateş etmek istedi. Onu kıramadım" savunması yaptı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Orhan A. ile Muhammed Can K., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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Yorumlar (1)

Abdullah:

Emniyet kayitlari, dunya saglik orgutu verileri ve 3. Sayfa haberlerine bakabilirsiniz. Çoğu suç alkollüyken işlenir. Görünürde mutedeyyin?? bir adam bir suç işlerken hemen suç ile mutedeyyinler ve islamla neden sonuc ilişkisi kurulur ve kusulur. Ama alkole, uyusturucu maddeye kimse dil uzatmaz. Propaganda savasinda anti islamistlerin büyük ve pis başarısıdir bu.

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