Diş hekimleri iş bıraktı

Kamuda görevli diş hekimleri, çalışma koşulları, mali ve özlük hakları için iş bırakma eylemi yaptı. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir araya gelen diş hekimleri çalışma koşullarının iyileştirilmesi için taleplerini sıraladı. Ankara Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Er, "Sağlıkta Dönüşüm Programı' adı altında yıllar önce başlatılan ve giderek içinden çıkılmaz bir hal alan mevcut sağlık sistemi, diş hekimlerinin de diğer sağlık çalışanları gibi yorgun, mutsuz ve tükenmiş bir hale getirmiştir. Nitelikten çok, nicelik esasına dayanan, denetlenmesi ve sürdürülebilirliği imkansız olan bu sistem meslektaşlarımızı ağır çalışma koşulları altında bırakmakta, halkımızın nitelikli ağız ve diş sağlığı hizmetine ulaşmasını engellemekte ve toplum sağlığını tehdit etmektedir" dedi.

EYLEME ÇOK SAYIDA SENDİKA DESTEK VERDİ

Sağlık alanında örgütlü sendikalar ve sivil toplum kuruluşları, kamuda çalışan diş hekimlerinin iş bırakma eylemine destek amacıyla Ankara İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya, Ankara Tabip Odası, Ankara Diş Hekimleri Odası, Ankara Aile Hekimliği Derneği, Birlik ve Dayanışma Sendikası, Hekim Birliği Sendikası, HEKİMSEN, Genel Sağlık İş Sendikası ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'nın üye ve yöneticileri katıldı. Diş hekimleri ellerinde, "Diş çekeriz, dert çekeriz artık yeter, isyan ederiz", "5 dakikada yapamayız dişi, MHRS bilmiyor işi", "Hekime değil, sisteme müdahale edin" yazılı dövizler taşırken, "Susma sustukça, geliyor vardiya" sloganları attı. Ankara Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Er, Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Sekreteri Veli Karabacak, Hekim Birliği Genel Başkan Yardımcısı Özgür Öz, Hekimsen Ankara Şube Başkanı Banu Yıldırım, Kamu Diş Hekimleri Derneği'nden Eylem İliç Mete, SES Ankara Şubesi Eş Genel Başkanı İbrahim Kara ve Tabip Sen Ankara İl Başkan Yardımcısı Sinem Mermer düzenlenen basın açıklamasında konuştu. Açıklamaya, CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yazıcı ve KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz de destek verdi.

"SİSTEM, İŞİMİZİ AŞK İLE YAPMAYA MÜSADE ETMİYOR"

İş bırakma eylemine ilişkin konuşan Hekim Birliği Genel Başkan Yardımcısı Özgür Öz, "Zaman içerisinde biriken sorunlar, kördüğüm olmuş durumda. Diş hekimleri, kamuda mesleklerini icra edemiyorlar, zamanları yok. Çok güçlü bir itiraz var. Bu duyulsun diye il sağlık müdürlüğü önünde tarihte ilk defa iş bırakma eylemi gerçekleştirildi. Mevcut koşullarda sistem, işimizi aşk ile yapmaya müsaade etmiyor. Biz işimizi aşk ile yapmak istiyoruz. Halka hak ettiği, kaliteli hizmetin şartları oluşsun diye mücadele içerisindeyiz" dedi.

"DİŞ HEKİMLERİ DE DİĞER SAĞLIK ÇALIŞANLARI GİBİ YORGUN, MUTSUZ VE TÜKENMİŞ BİR HALE GETİRİLDİ"

Ankara Diş Hekimleri Odası adına konuşan Ankara Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Er ise şunları söyledi: Bugün burada kamuda hizmet veren bütün meslektaşlarımızın yaşadığı ağır çalışma koşulları, özlük haklarındaki adaletsizliğe ve mesleğimizin üzerindeki baskılara karşı sesimizi yükseltmek için bulunuyoruz. Sağlıkta Dönüşüm Programı' adı altında yıllar önce başlatılan ve giderek içinden çıkılmaz bir hal alan mevcut sağlık sistemi, diş hekimlerinin de diğer sağlık çalışanları gibi yorgun, mutsuz ve tükenmiş bir hale getirmiştir. Nitelikten çok, nicelik esasına dayanan, denetlenmesi ve sürdürülebilirliği imkansız olan bu sistem meslektaşlarımızı ağır çalışma koşulları altında bırakmakta, halkımızın nitelikli ağız ve diş sağlığı hizmetine ulaşmasını engellemekte ve toplum sağlığını tehdit etmektedir.

"2025 YILINDA; YAPAY ZEKA İNSANLARLA SOHBET ETMEKTE, UZAY TURİZMİ KONUŞULMAKTA, ANCAK BİZ SAĞLIK EMEKÇİLERİ HALA..."

Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Sekreteri Veli Karabacak ise açıklamasında, şu görüşleri dile getirdi: Sağlık sisteminin temel taşlarından biri olan ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan sağlık emekçileri, bütün meslek gruplarında olduğu gibi yıllardır süregelen hak kayıpları ve adaletsizlikler karşısında artık tükenmiş haldedir. Gelişen teknolojiyle birlikte dünya hızla değişirken ve gelişirken, biz hala temel haklarımızın mücadelesini vermekteyiz. 2025 yılında; yapay zeka insanlarla sohbet etmekte, uzay turizmi konuşulmakta, ancak biz sağlık emekçileri hala sağlıkta şiddetle mücadele etmekteyiz. Çalışma koşullarımızın uygun olmadığını haykırmaktayız. Her diş hekiminin 4 el kuralı ile çalışmasının gerekliliğini anlatmak zorunda kalmaktayız. Ağız ve diş sağlığı hizmeti verirken randevu sürelerinin yetersiz olduğunu ifade etmekteyiz. Hasta mahremiyetinin önemini belirtmekte, bir odada 2-3-4 ünit ile muayene yapılamayacağını dile getirmekteyiz.

"MHRS SİSTEMİNDE AŞIRI HASTA BAKMAYA ZORLANIYORUZ"

"Yıllardır görmezden gelinen sorunlarımız artık tahammül edilemez boyuta ulaştı" diyen Hekim Birliği Genel Başkan Yardımcısı Özgür Öz ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Diş hekimleri olarak, emeğimizin karşılığını almak, insanca çalışmak ve hastalarımıza nitelikli sağlık hizmeti sunabilmek için iş bırakıyoruz. Bu ülkenin diş hekimleri olarak ilk kez bu kadar geniş katılımla, diğer meslek gruplarından ayrı olarak iş bırakma eylemi düzenliyoruz. Kamu diş hekimleri olarak, işimizi aşkla yapmak için 14 Şubat'ta iş bırakıyoruz. Peki, neden iş bırakıyoruz? Çünkü her geçen gün artan sorunlarla baş etmeye çalışırken, mesleğimizi sürdüremez hale geldik. Halkımıza nitelikli sağlık hizmeti sunmak için çabalıyoruz, ancak mevcut çalışma koşulları bizi tükenme noktasına getirdi. Aşırı hasta yükü altında eziliyoruz. MHRS sisteminde aşırı hasta bakmaya zorlanıyoruz. 10-15 dakikalık randevu süreleriyle dolgu, kanal tedavisi gibi işlemleri hakkıyla yapmamız mümkün değil. MHRS sisteminin sürdürülebilir hale getirilmesini istiyoruz. Bizim önerimiz 12 + 4 şeklinde bir MHRS cetvelinin hayata geçirilmesi, haftanın bir günü tıp hekimlerinin ameliyat günü olduğu gibi diş hekimlerinin uzun süren tedavileri planlayabilmesi için kapalı cetvel uygulamasına geçilmesidir.

"DİŞ HEKİMLİĞİ, TIP HEKİMLİĞİNİN BİR YAN BRANŞI DEĞİLDİR"

Hekimsen adına konuşan Ankara Şube Başkanı Banu Yıldırım ise "Kamu diş hekimleri sorunlarının ana kaynağı, kamu diş hekimliğinin, tıp hekimliği sistemine göre yönetilmesidir. Diş hekimliği, tıp hekimliğinin bir yan branşı değildir. Diş hekimliği kendine özel bir alandır" dedi. Kamu Diş Hekimleri Derneği adına konuşan Diş Hekimi Eylem İliç Mete, "Bugün buradayız çünkü halkımızı gerçekten düşünüyoruz. Kamu diş hekimliğinin nitelik ve niceliğini artırmak için buradayız. Diş hekimleri hastalarına yeterli zaman ayıramıyor. Tedavi kalitesinin artması için bu durumun düzeltilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.