Dire Straits Legacy Türkiye'de Müzikseverlerle Buluşuyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dire Straits'in ikonik müziğini 'Dire Straits Legacy' adı altında yeniden hayata geçiren grup, 27 Eylül'de İstanbul'da ve 28 Eylül'de Ankara'da konser verecek.

Dire Straits Legacy, 27 Eylül'de İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda, 28 Eylül'de Ankara Oran Açıkhava Sahnesi'nde hayranlarıyla buluşacak.

İngiliz rock grubu Dire Straits'in ilk klavyecisi Alan Clark ile grubun kayıtlarında ve dünya turnelerinde çalan müzisyenler Phil Palmer, Danny Cummings, Mel Collins ve Marco Caviglia, "Dire Straits Legacy" ismiyle grubun ikonik müziğini geri getiriyor.

Grup, her ülkede kapalı gişe devam eden dünya turnesinde, altı platin albümden seçtikleri "Money for Nothing", "Sultans of Swing", "Walk of Life", "Romeo and Juliet", "Brothers in Arms" ve "Tunnel of Love"ın da aralarında bulunduğu bir repertuvarı müzikseverler için yorumlayacak.

Müzik tarihinin önemli rock gruplarından biri olarak kabul edilen, dünya çapında 120 milyondan fazla albüm satan Dire Straits, 1995'te dağıldı.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
İBB'ye yeni operasyon! 14 şüpheli gözaltına alındı, 4 kişi aranıyor

İBB'ye yeni operasyon! Ünlü sanatçının kardeşi de gözaltında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tesla'nın en çok satan modelini inceleyen Türk vatandaşı neye uğradığını şaşırdı

Tesla'yı detaylıca inceleyen Türk vatandaşı şaştı kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.