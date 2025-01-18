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Dipsiz Göl ve Şelalesi Tabiat Parkı İlan Edildi

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Sivas'ın Doğanşar ilçesindeki Dipsiz Göl ve Şelalesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından tabiat parkı olarak ilan edildi. 41,31 hektarlık alanı ile doğa turizmi için büyük potansiyel taşıdığı vurgulandı.

Dipsiz göl ve şelalesi tabiat parkı ilan edildi

SİVAS - Sivas'ın ender güzelliklerinden olan Dipsiz göl ve şelalesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından tabiat parkı ilan edildi.

Sivas'ın Doğanşar ilçesi sınırları içerisinde yer alan Dipsiz Göl Şelalesi, her mevsim doğanın farklı bir yüzünü sergileyerek ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Doğal güzellikleri ve huzur veren atmosferiyle bölgenin incisi olan bu şelale, ziyaretçilerine adeta masalsı bir manzara sunuyor. Rengarenk çiçeklerle bezeli doğası, kuş cıvıltılarıyla birleşerek adeta bir görsel ve işitsel şölen yaşatan bu göl ve şelale 2020 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve tescillenen alanlara ait koordinat ve parsel bilgilerinin yer aldığı ilanlara göre Dipsiz Göl, Şelale ve Mağarası doğal sit alanı "Nitelikli doğal koruma alanı" olarak tescillenmesinin arından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından, tabiat parkı ilan edildi.

"Doğa turizmi için büyük potansiyelle öne çıkıyor"

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin sosyal medyasından yaptığı açıklamada, Sivas'ın Doğanşar ilçesinde yer alan Dipsizgöl Şelalesi, "Tabiat Parkı" olarak ilan edildi! 41,31 hektarlık alan; zengin orman ekosistemi, eşsiz peyzaj değerleri ve dikkat çeken jeolojik yapısıyla doğa tutkunlarını bekliyor. Bölge, doğa turizmi için sunduğu büyük potansiyelle de öne çıkıyor. Geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapan, doğal ve tarihi zenginlikleriyle öne çıkan Doğanşar ilçemize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

Dipsiz Göl ve Şelalesi Tabiat Parkı İlan Edildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATMANUR AKKİŞİ - Güncel
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