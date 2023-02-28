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Dilenen kadının kucağındaki kundaktan bebek değil oyuncak ayı çıktı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde dilencilik yapan B.B., adlı kadının kucağında sarıp bebek görüntüsü verdiği kundaktan oyuncak ayı çıktı. Zabıta Müdürlüğü'ne götürülen kadına para cezası kesildi.

Çorlu'da zabıta ekipleri Atatürk Bulvar üzerinde dilencilik yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye gitti. Işıklı kavşakta kucağında yüzü görünmeyecek şekilde sarılı bebekle dilencilik yapan B.B. adlı kadın, zabıta ekiplerine direndi.

Dilenen kadının kucağındaki kundaktan bebek değil oyuncak ayı çıktı

KUNDAKTAN OYUNCAK AYI ÇIKTI

Zabıta kadının kucağındaki kundağı açtığında bebek yerine oyuncak bez ayı çıktı. Zabıta Müdürlüğü'ne götürülen ve üzerinden para çıkmayan B.B.'ye 617 lira para cezası uygulandı.

Dilenen kadının kucağındaki kundaktan bebek değil oyuncak ayı çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mustafa Kemal Atatürk Zabıta Çorlu Güncel Haberler

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