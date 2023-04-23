'Dileklerin gerçek olacağı' inancıyla Aya Yorgi Kilisesi'ne tırmanış geleneği sürdürüldü

İstanbul Büyükada'daki Aya Yorgi Kilisesi'ne her yıl 23 Nisan'da yapılan tırmanış, çok sayıda kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İstanbul Büyükada'daki Aya Yorgi Kilisesi'ne her yıl 23 Nisan'da yapılan tırmanış, çok sayıda kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Aya Yorgi Kilisesi'ne giden ve halk arasında "Azap Yokuşu" olarak bilinen yol, her 23 Nisan'da olduğu gibi bu yıl da dileklerinin kabul olacağına inananları ağırladı.

Vapurlar ve motorlar, sabah erken saatlerden itibaren kentin çeşitli ilçelerinden gelen yolcuları Büyükada'ya taşıdı.

Büyükada sakinlerinin yanı sıra tırmanışa katılmak isteyen ziyaretçiler, "Azap Yokuşu"na geldi.

Tırmanış öncesi ellerindeki makaraları bir ağaca bağlayan vatandaşlar, dileklerinin kabul olması temennisiyle yokuşun sonuna kadar ipi koparmadan ve arkalarına bakmadan Aya Yorgi Kilisesi'ne çıktı.

Daha sonra dilekte bulunarak ellerindeki bez parçalarını ağaçlara bağlayan vatandaşlar, ziyaret ettikleri kilisede mum yaktı.

Kovid-19 salgını sebebiyle geçen yıllarda az ziyaretçinin geldiği Aya Yorgi Kilisesi'nde oluşan yoğunluk geçmişi aratmadı.