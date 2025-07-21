Dijital Geçişler Forumu Şuşa'da Medya Okuryazarlığını Ele Aldı

Karabağ'ın simge şehirlerinden Şuşa'da düzenlenen "Dijital Geçişler: Yapay Zeka Çağında Bilgi ve Medya Dayanıklılığının Güçlendirilmesi" başlıklı 3. Global Medya Forumu, medya okuryazarlığına odaklanan panellerle sona erdi.

Etkinliğin son gününde, "Bilgi Güvenliğinin Garantisi Olarak Medya Okuryazarlığı" ve "Sosyal Medya Evrimi Kamu Güvenini Nasıl Etkiliyor: Medya Okuryazarlığını Benimsemek" başlıklı iki panel gerçekleştirildi.

Panellerde, dijital çağda bireylerin doğru bilgiye ulaşabilmesi için medya okuryazarlığının önemi vurgulandı. Konuşmacılar, yapay zekanın bilgi üretiminde oynadığı rolün, yanlış bilgi ve manipülasyon risklerini artırdığına dikkati çekti. Bu bağlamda medya tüketicilerinin eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi gerektiği ifade edildi.

Panellerde, sosyal medya platformlarının haber alma alışkanlıklarını nasıl dönüştürdüğü ve bu dönüşümün kamu güveni üzerindeki etkileri tartışıldı. Katılımcılar, dezenformasyonla mücadelede sosyal medya okuryazarlığının artırılmasının kritik olduğuna işaret etti.

52 ülkeden yaklaşık 140 katılımcının yer aldığı forumda, medya ve iletişim alanında küresel işbirliğinin önemi de vurgulandı. Forum boyunca yapay zeka çağında bilgi güvenliği, dijital dönüşüm, yeni medya araçlarının toplumsal etkileri ve dayanıklı medya ekosistemlerinin inşası gibi konular ele alındı.

Forum kapsamında konuklar, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa, Ağdam, Hankendi ve Laçın şehirlerinde Azerbaycan tarafından yürütülen imar ve ihya çalışmalarını yerinde görme fırsatı buldu. Katılımcılar, aynı zamanda işgal yıllarında Ermenistan tarafından bu şehirlerdeki dini ve kültürel mirasa verilen zararları da yerinde inceleme imkanı elde etti.