Üye Girişi
Haberler
Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı

Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı

 Bahçeli'den kalesine bayrak asılan Halep'le ilgili çok konuşulacak çıkış

Bu fotoğrafa yorumu çok konuşulur

 Halep ve Tel Rıfat'ta rejime karşı savaşan örgütler hangileri? İşte isim isim tam liste

Kim bu 5 gün içinde haritayı değiştirenler? İşte isim isim tam liste
17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları kız çocuğunu istismar etti

Sınıftaki tüm erkekler, kız öğrenciyi tuvalete götürüp istismar etti

Dicle'nin Rüyası Çocuk Oyunu Siirt'te Sahnelendi

Dicle'nin Rüyası Çocuk Oyunu Siirt'te Sahnelendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dicle Elektrik'in hazırladığı 'Dicle'nin Rüyası' adlı çocuk oyunu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Siirt'te sahnelendi. Oyun, enerji ve gıda israfına dikkat çekerek engelli çocuklara ve ailelerine unutulmaz anlar yaşattı.

Dicle Elektrik çalışanlarının hazırladığı " Dicle'nin Rüyası" adlı çocuk oyunu Siirt'te sahnelendi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla hazırlanan oyun, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda izleyiciyle buluştu.

Enerji ve gıda israfına eğlenceli dille dikkati çeken oyun, engelli çocuklar ve ailelerine unutulmaz anlar yaşattı.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, oyunun ardından yaptığı konuşmada, engelli bireylerin unutulmadığı bu tür etkinliklerin önemine değinerek, ortaya koyduğu çabalardan ötürü Dicle Elektrik'e teşekkür etti.

Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas da katılımcılara teşekkür ederek, "Engelli bireylerin yaşamlarına değer katmak, toplumsal hayatta daha fazla yer almalarını sağlamak için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz. Bugün, burada gördüğümüz mutluluk, yaptığımız işin ne kadar anlamlı olduğunu bir kez daha gösterdi." dedi.

Oyunu, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, Dicle Elektrik İl Müdürü Ali İhsan Aydın ve DEPSAŞ Enerji İl Müdürü Hilmi Angigün de izledi.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel
img

Milyonların odaklandığı enflasyon rakamları açıklandı
img

Destici'ye "Mustafa Kemal'in askeri misiniz?" diye soruldu
img

Üç çocuğuna tek başına bakan baba aldığı haberle gözyaşlarına boğuldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık Dünya Engelliler Günü mesajları! 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sözleri... Dünya Engelliler Günü mesajları! 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sözleri... GELİNİM MUTFAKTA 3 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 3 Aralık Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı? TÜİK ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI! Kasım ayı enflasyonu ne oldu? Enflasyon rakamları düştü mü? 3 Aralık'ta Tarihte Bugün 3 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 3 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? Bu Akşam TV Yayın Akışı 3 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Süper Lig gol krallığı sıralaması ne 3 Aralık Salı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.