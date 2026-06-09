Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın ve 2 Asker, Batman'da Anıldı

1) ŞEHİT ÖĞRETMEN AYBÜKE YALÇIN VE 2 ASKER, BATMAN'DA ANILDI

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırılarında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ile jandarma uzman çavuşlar Soner Fazlıoğlu ve Ali Gülnar, şehadetlerinin 9'uncu yılında düzenlenen törenlerle anıldı.

Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ile jandarma uzman çavuşlar Soner Fazlıoğlu ve Ali Gülnar için anma programı düzenlendi. Törene, Kaymakam Ümit Fırat Böçkün, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, ilçe kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Aybüke Yalçın'ın şehit edildiği caddede gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda konuşmaların ardından şehit öğretmenin vurulduğu yere karanfil bırakıldı.

'MAĞUSA LİMANI' TÜRKÜSÜNÜ SESLENDİRDİLER

Şehit öğretmenin görev yaptığı okulda devam eden programda, müzik öğretmenleri tarafından Mağusa Limanı türküsü seslendirildi. Daha sonra Kozluk Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün ve beraberindekiler, saldırının ardından kaçan teröristin kullandığı aracın Bekirhan beldesindeki güvenlik güçlerinin 'dur' ihtarına uymaması üzerine infilak ettirilmesi sonucu şehit olan jandarma uzman çavuşlar Soner Fazlıoğlu ve Ali Gülnar'ın görev yaptığı Bekirhan Jandarma Karakolu'na geçti. Buradaki anmada da şehitler için karanfil bırakılarak, dua edildi.

'GELECEĞİMİZİ, ŞEHİTLERİMİZİN FEDAKARLIKLARINDAN ALDIĞIMIZ İLHAMLA ŞEKİLLENDİRECEĞİZ'

Anma töreninde konuşan Kozluk Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, şehitlerin fedakarlıklarının milletin birlik ve beraberliğinin en büyük teminatı olduğunu belirterek, "Şehit edilen öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın ile jandarma uzman çavuşlarımız Soner Fazlıoğlu ve Ali Gülnar'ı şehadetlerinin yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz. 9 Haziran 2017 tarihinde üç kahramanımızın ateşi yüreklerimize düştü. Milletimize hizmet etmekten başka hiçbir gayeleri olmayan henüz hayatlarının baharında şehit oldular. Mekanları cennet, makamları ali olsun. Şehitlerimizin fedakarlığı, vatan sevgisi ve kahramanlıkları, milletimizin birlik ve beraberliğinin en büyük teminatıdır. Onların aziz hatıraları, bizlere emanet ettikleri bu topraklarda sonsuza dek yaşayacaktır. Bizler de her zaman onların bıraktığı kutsal emanetlere sahip çıkacak ve geleceğimizi, bu topraklar uğruna can veren şehitlerimizin fedakarlıklarından aldığımız ilhamla şekillendireceğiz. Şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi.

'O, ÖĞRETMENLİK AŞKIYLA BİZE IŞIK TUTTU'

İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer de konuşmasında, "Şehit Şenay Aybüke öğretmenimiz sadece bir öğretmen değil vatanını, milletini, öğrencilerini seven kahramandı. O kahramanlığıyla, cesaretiyle, öğretmenlik aşkıyla bize ışık tuttu. Bundan sonraki süreçte de biz de o ışık yolunda öğrencilerimizi aynı vatan millet sevgisi ve fedakarlık duygusu içerisinde yetiştirmeye devam edeceğiz. Şenay Aybüke öğretmenimiz başta olmak üzere 2 güvenlik görevlimizin ölüm yıl dönümlerinde rahmet, minnet ve şükranla anıyor, onların aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum" diye konuştu. (DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı