Dezavantajlı çocukların hikayeleri öykü kitabı oldu

İZMİR'de çeşitli meslek gruplarından 22 kişi, savaş, göç, otizm ve farklı yaşam koşullarıyla mücadele eden çocukların öykülerini 'Güneşi İçinde Çocuklar' adlı kitapta bir araya getirdi. 10 yaş ve üzeri okurlara seslenen kitapla çocukların birbirlerini anlamaları ve farklılıklara karşı duyarlılık geliştirmeleri hedeflendi.

İzmir'de avukat, öğretmen, doktor ve yazarların da aralarında bulunduğu farklı meslek gruplarından kişiler, hayatın içinde karşılaştıkları dezavantajlı çocuklardan esinlenerek öyküler kaleme aldı. Eksi 18 Edebiyat Topluluğu tarafından 'Güneşi İçinde Çocuklar' adıyla derlenen kitapta, savaş mağduru, göç etmek zorunda kalan, otizmli, fiziksel özellikleri nedeniyle dezavantajlı durumda olan çocukların öyküleri anlatıldı. 10 yaş ve üzeri okurlarına seslenen, içinde 22 öykünün bulunduğu kitapla empati duygusunun geliştirilmesi ve farklılıklara yönelik farkındalık oluşturulması amaçlandı.

'GÖRÜNMEZ KILINAN ÇOCUKLARI ODAĞA ALDIK'

Kitabın, Eksi 18 Edebiyat Topluluğu Görünmeyen Yüzler Duyulmayan Sesler Projesi'nden bir derleme olduğunu belirten Yazar Esra Abalı, "Edebiyatta yeterince temsil edilmeyen, görünmez kılınan çocukları odağına aldığı öyküler yazdık. Hedefimiz, insanlarda bununla ilgili bir farkındalık yaratmak ve bütün bu çocukların sesini duyurabilmekti. 22 öyküyle bunu yapmaya çalışıyoruz. Sadece tek bir coğrafyada değil. Anlattığımız öyküler dünyanın her yerinde olabilen meseleler. '10 yaş üzeri' diyoruz ama aslında büyük okurların da ilgisini çekecek hikayeler var. Çocukların kendi yaşıtlarındaki diğer çocuklara farklı gözle bakmasını sağlayacak. Onlardaki farklılığı fark etmesini sağlayacak bir kitap oldu" dedi.

'ONLARIN SESİ OLMAK İSTEDİK'

Bornova Şehit Fatih Satır Bilim ve Sanat Merkezi Rehber Öğretmeni Ayfer Demirtaş da "Kitabımızın ismi 'Güneşi İçinde Çocuklar.' Kimisi savaş mağduru, kimisi otizmli, dezavantajlı çocuklar için yazılmış bir öykü kitabı. Edebiyat aracılığıyla onları görünür kılmak istedik. Onların sesi olmak istedik. Sanatın her dalı aslında bu şekilde ama biz çocuk edebiyatını kullanıyoruz. Çocuklar kitapla kendini özdeşleştirdiğinde kahramanla empati kuruyorlar. Bu da onların arkadaşlarını daha iyi anlamasını sağlıyor. Bu farklılıkla birlikte yaşıyorlar. Benim kitabımda kahramanı Yıldız. Yıldız, Asperger sendromlu, aynı zamanda üstün yetenekli bir çocuk. Bir öğrencimden esinlenerek yazdım. Umarım Yıldızlar, arkadaşları için de görünür olur" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIN OKUMA ÖNCELİĞİ OLAN EDEBİYATI DERT EDİNİYORUZ'

Eksi 18 Edebiyat Topluluğu'nun kurucularından olan Öğretmen Yusuf Çağlayan da "Adıyla kendini anlatan bir topluluk. Çocukların okuma önceliği olduğu edebiyatı kendimize dert ediniyoruz ve şu anda toplulukta yaklaşık 7 farklı ülkeden, 15 farklı şehirden 150 kadar yazar ve yazar adayı var. ve bugün bir derleme kitap projesi için bir araya geldik. Her bir derleme kitap, kendi içerisinde topluma dair çok gerçeklerin barındığı ve çocuklarımızın gelişiminde de onlara dokunmak istediğimiz bazı güzel ve güçlü meseleler üzerine kuruluyor. 'Güneşi İçinde Çocuklar' kitabına 22 arkadaşımızın kalemi değdi. Onun için buradayız. Buna benzeyen bir dolu çalışma toplulukta yapılmaya devam ediyor. Elimizden, aklımızdan geldiğince bu işin içerisinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

'DAHA ÖLÇÜLÜ DAVRANACAĞIM'

'Güneşi İçinde Çocuklar' kitabını imzalatmaya gelen Lina Levin Oğuz (12), "Henüz kitabı okumaya başlamadım. Fakat annem benden önce okudu ve dinlediğim konuşmalardan da duyduğum kadarıyla kitap, ben yaşlarındaki belki de benden daha küçük çocukların yaşadığı zorlukları ve zorlu yaşam koşulları altında neler yaptıklarını anlatıyormuş. Bu da beni meraklandırdı ve bir yandan da içime hafif bir hüzün duygusunu aşıladı. Zaten öncesinden de bu konulara oldukça hassastım. Fakat kitabı okumam beni daha da duyarlılaştıracağını düşünüyorum. Karşılaştığım zor durumdaki bir bireye karşı yaklaşımımda daha hassas ve dikkatli olacağım. Daha ölçülü davranacağım" diye konuştu.

'OKUMAK İÇİN ÇOK HEYECANLIYIM'

Güneş Esen (11) ise "Kitabın içinde bir sürü çocuğun hikayesi varmış. Çok heyecanlıyım okumak için. Bence bu kitap bana empati duygusunu kazandıracak. Farklı çocukların öyküsünü duymak daha etkili ve güzel olabilir. Onlarla güzel bir arkadaşlık kurmam için bana yol gösterebilir. Belki farklı gözüküyorlar ama aslında hayatlarının nasıl olduğunu öğrenmemi sağlar diye düşünüyorum" dedi. Kitabını imzalatan Rana Bayındır (11) da "Bu kitaptaki çocuklar, bizden farklı olabilirler ama bakış açıları, düşüncelerimiz aynı olabilir. Kitabı okumak için ben de çok heyecanlıyım. Kitabı okuyarak hem empati duygumu geliştireceğimi hem de yeni düşünceler edineceğimi düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı