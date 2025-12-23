Devrim şehidi Kubilay ve arkadaşları anıldı

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin ilk devrim şehitleri Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ve silah arkadaşları Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki Bey, katledilişlerinin 95'inci yıl dönümünde Menemen'de anıldı.

Menemen'de 1930 yılında Cumhuriyet karşıtları tarafından katledilen devrim şehitleri Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki Bey, 95'inci yıl dönümünde Menemen'de anıldı. Yıldıztepe'deki Kubilay Anıtı'nda gerçekleştirilen anma töreninde çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapılıp, İstiklal Marşı okundu. Törene Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, İzmir Garnizon Komutanı Vekili Tümgeneral Gökhan Çelik, siyasi parti, sivil toplum örgütü ve meslek odalarının temsilcileri, Kubilay ailesinin fertleri ve vatandaşlar katıldı.

'CAN VERDİĞİNİZ EMANETİN BEKÇİSİYİZ'

Anıt özel defterini imzalayan Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, şunları söyledi:

"Uçurumun kenarında yıkık bir ülkenin yıllarca süren savaş ve fakruzaruret içinde bitap bir halk köklerinden yeniden doğup, milli varlığını, şeref tarihini korumak için emsali, tarihine yaraşır Kurtuluş Savaşı'yla bağımsızlığını kazandı. Medeni dünyada haklı yerini almak için siyasal ve sosyal hayatında reformlarıyla Cumhuriyet ile çağdaşlaşma ülküsüne yol aldık. Milletin kadim irfan ve ferasetinden sevgisi, ilgisi ve desteğinden ilham ve kuvvet alarak kurtarıcı önder yaptığı devrimleriyle ulusumuzun yazgısını, cehaletin ve taassubun zincirinden koparmak için canı pahasına mücadele etti. Kurtuluş ve devrim mücadelesinde ulu önderi ne idam emirleri ne suikastler ne de saldırılar korkutmuş, yolundan döndürmüştür. Milletinin azim ve cesaretini hep yüreğinde hissetmiştir. Hal böyleyken öğretmen bir subay Mustafa Fehmi Kubilay'ın canice öldürülmesine yol açan olaylara sebep olan gerici cinnet hali Türk milletinin bu kutlu yürüyüşüne aleni saldırırken, liderinin cesaret ve adanmışlık halini bilen, ordunun şerefli bir subayının cehalet ve taassubun bu hayasızca akınına başkomutanı gibi karşı durmayacak mı sanıyorlardı? Anadolu'nun her yerinde görev alan eğitim ordusunun bir neferini başöğretmeni gibi karanlığa karşı kıvılcım olmayacağını mı sanıyorlardı? Bu yaşanılan menfur olay sonrası tarihin bize verdiği mesaj şu: Ulu Önder'in izinde bir asker, askerine dokunmayan dokunanı yaşatmayan bir lider. Kubilay, beraberinde Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki. Siz burada Cumhuriyetin izzet ve şerefini korumak için sadece canınızı feda etmediniz. Baş veririz ama baş eğmeyiz ruhuna can verdiniz. Ruhlarınız şad, Allah'ın rahmetiyle mekanınız cennet olsun. Can verdiğiniz emanetin bekçisiyiz."

'KUBİLAY OLMAK, ALBİ VATAN VE MİLLET SEVGİSİYLE DOLU OLMAKTIR'

Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşan Topçu Üsteğmen Murat Altınışık da "Cumhuriyeti ve inkılapları korumak adına inkılap şehidi Kubilay ve silah arkadaşları canlarını feda etmiştir. Bizim için Kubilay olmak vatanseverlik, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılık, kalbi vatan ve millet sevgisiyle dolu olmak, Cumhuriyet değerleri ve vatan toprakları uğruna canını seve seve vermektir. Aziz şehitlerimiz, koruduğumuz bu mukaddes emaneti yönelebilecek tüm saldırılar bu ülkenin vatansever evlatlarının azim ve inanç dolu göğsüne çarpacak ve yok olacaktır" dedi.

Konuşmaların ardından şehitlik ziyaret edilerek dualar edildi. Anma etkinlikleri kapsamında geleneksel hale gelen 'Şehit Asteğmen Kubilay Yol Koşusu' 19'uncu kez düzenlendi. Resmi programdan sonra halkın katılımıyla Yıldıztepe'ye gerçekleştirilen yürüyüşün ardından ziyarete açılan Kubilay Anıtı ve Şehitlik ziyaret edildi.

'ASTEĞMEN KUBİLAY, BİR FİKRİN, CUMHURİYET İDEALİNİN TEMSİLCİSİDİR'

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan da yaptığı yazılı açıklamada, "İnkılap şehitlerimiz Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki; bu ülke için hiçbir zaman dinmeyecek bir acıdır. Menemen içinse tam anlamıyla derin bir yaradır. Asteğmen Kubilay'ın, kent dışından gelen karanlık odaklar tarafından şehit edilişinin hiçbir izahı yoktur. Ancak Menemen, o günden bu yana, Şehit Kubilay'ı ve silah arkadaşlarını bağrına basmış, aziz hatıralarını saygı, minnet ve sevgiyle yaşatmayı görev bilmiştir. Bu topraklarda doğan her Menemenli bilir ki; Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay sadece bir asker değildir. O, bir fikrin, bir inancın, bir Cumhuriyet idealinin temsilcisidir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eserim dediği Cumhuriyetimiz, uğruna şehit ve gazi olanların bizlere mukaddes bir emanetidir. Bu nedenle Şehit Kubilay'ı anmak, bu toprakların bağımsızlık ve özgürlük ruhuna olan bağlılığımızı tazelemektir. Onları hatırlamak, bu toprakların bağımsızlık ve özgürlük ruhuna olan sarsılmaz bağlılığımızı yeniden ifade etmektir" dedi.

"Şehit Asteğmen Kubilay'ın aziz hatırası bize, karanlığa karşı uyanık olmayı, ayrışmaya karşı birlik olmayı, umutsuzluğa karşı inancı korumayı öğretir" diyen Başkan Pehlivan şöyle devam etti:

"23 Aralık tarihi, Menemen İnkılap Şehitleri'nin yası, saygıyla anıldığı günün adıdır. Bu ve bunun gibi anmalar, siyasete malzeme yapılamayacak kadar kıymetli ve ağır konulardır. Tıpkı dinimiz, kutsal kitabımız, bayrağımız, vatanımız ve elbette Atamız gibi, siyaset üstüdür. Bu nedenlerle bizler, tıpkı 10 Kasım'da Atatürk'ü andığımız gibi, her 23 Aralık'ta da Şehit Kubilay'ın yasını tutuyor, saygı ve minnetle anıyoruz. Ülkesi ve milleti için karanlığa karşı bedenini siper eden tüm şehitlerimizi bir kez daha saygı, minnet ve hürmetle anıyorum. Böylesine karakterli, cesur ve vatanına adanmış evlatlar yetiştiren kıymetli ailelerine de şükranlarımı sunuyorum."