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TAHRAN (AA) – İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'nda izin verilmeyen bölgede ilerleyen bir petrol tankerinin deniz mayınına çarparak alev aldığını duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin yönlendirmesiyle Hürmüz Boğazı'ndaki yasaklı bölgede seyreden bir petrol tankerinin deniz mayınına çarptığı ve daha sonra tankerde yangın çıktığı belirtildi.

Basra Körfezi ile Hürmüz Boğazı'nın Devrim Muhafızları Ordusu tarafından gözetlendiğinin belirtildiği ifade edilen açıklamada, gemilerin izinsiz rotayı tercih etmesinden ve ABD'ye güvenmesinden dolayı mayınlara çarptığı vurgulandı.

Mayına çarpan tankere ilişkin görüntülerin ilerleyen saatlerde yayımlanacağı kaydedildi.

İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapatmıştı.

Tahran yönetimi, belirlediği rota dışından ve "izinsiz geçen" gemileri hedef alacağı tehdidinde bulunmuştu.

Kaynak: AA