Devrim Muhafızları Hürmüz Boğazı kapalı, ihlalci gemiler vurulacak diye bildirdi

Devrim Muhafızları Hürmüz Boğazı kapalı, ihlalci gemiler vurulacak diye bildirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğunu ve İran'ın belirlediği kurallara uymayan gemilerin vurulacağını bildirdi. Bildiride, ihlalci gemilerin sonunun terörist ABD ordusuna güvenmenin ateşinde yanmak olacağı belirtildi.
TAHRAN (AA) – İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğunu ve İran'ın belirlediği kurallara uymayan gemilerin vurulacağını belirtti.
Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'na ilişkin bildiri yayımladı.
Bildiride, "Hürmüz Boğazı kapalıdır ve Hürmüz Boğazı'nda İran kurallarına uymayan her türde ihlalci gemilerin sonu terörist ABD ordusuna güvenmenin ateşinde yanmaktır." ifadelerine yer verildi.
İran, ABD'nin saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı'nı kapattığını duyurmuştu.
Tahran yönetimi, daha önce de İran'ın belirlediği rota dışında ve "izinsiz geçen" gemileri hedef alacağı tehdidinde bulunmuştu.