Devrek Belediyesi'nde yolsuzluk iddianamesi: 30 sanığa 3 ay ile 1862 yıl arasında değişen hapis cezaları istendi

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde 2025'te başlatılan 'belediyede yolsuzluk' soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede, eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'un da aralarında bulunduğu 30 kişiye, 'zimmet, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat, irtikap ve haksız mal edinme' suçlamalarıyla 3 ay ile 1862 yıl arasında değişen hapis cezaları istemiyle dava açıldı. İddianamede, ödenmiş emekli ikramiyeleri için İller Bankası'ndan kredi çekilmesinden, işçilere fazla ücretli izin ödemesi yapılıp geri alınmasına kadar birçok suç olan eylem tek tek anlatıldı.

Devrek Belediyesi'nde 2024 yılına kadar İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde, usulsüzlük tespit edilmesi üzerine savcılık soruşturma başlattı. Nisan 2025'te soruşturma kapsamında o dönem görev yapan veya daha önce görev yapmış birçok kişi adliyeye sevk edildi. 2024 yılına kadar görevde kalan eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'a ev hapsi tedbiri uygulanırken İnsan Kaynakları Müdürü Tuncay Ulupınar tutuklandı. Ulupınar daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'KAMU HİZMETLERİNİN ANA İLKE VE PRENSİPLERİ YILLAR BOYU İHLAL EDİLDİ'

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı tamamlayıp 30 kişi hakkında, 265 sayfalık iddianame hazırladı. İddianamenin sonuç kısmında, "Belediye başkanından kurum amirlerine, kurum amirlerinden müdür vekillerine, onlardan da memurlar ve en alt düzeyde işçilerin rüşvet, irtikap, zimmet ve kamu kaynaklarına karşı her türlü suçun ilgili tarihlerde Devrek Belediyesine yönelik eylemlerde bulunduğu, belediyenin yukarıda ayrıntılı açıklanan kurumlarının haksız menfaat karşılığında çok sayıda işlem yaptığı, belediyeyle hukuki ilişkiye giren vatandaşların haklı ve hukuklu şekilde hizmet alabilmeleri için ilgili memur ve amire menfaat sağlaması gerektiği, şüphelilerin, enflasyonun yıllar içindeki ilerleyişi göz önüne alındığında, milyonlarca TL parayı uhdelerine geçirdikleri; söz konusu fiillerin, münferit ve istisnai nitelikte olmayıp sistematik ve süreklilik içeren bir yapı içerisinde gerçekleştirildiği, yıllar geçtikçe eylemlerin miktar ve dozunun arttığı, kamu hizmetlerinin ana ilke ve prensiplerinin yıllar boyu ihlal edildiği anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

1862 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede sanıklar hakkında 'nitelikli zimmet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma', 'rüşvet', 'edimin ifasına fesat karıştırmak', 'icbar suretiyle irtikap' ve 'haksız mal edinme' suçlarından ceza istendi.

Etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini söyleyen 2016-2024 yılları arasında belediyenin insan kaynakları müdürlüğünü yapan Tuncay Ulupınar hakkında 79 ayrı zimmet, 55 ayrı resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla 757,5 yıldan 1862 yıla kadar hapis cezası istendi. Dönemin belediye başkanı Çetin Bozkurt hakkında ise 8 ayrı zimmet, 2 resmi belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma ve irtikap suçlamalarıyla 74 yıldan 177 yıla kadar hapis cezası istendi. Dönemin muhasebe müdürü Nafia Çakır hakkında ise 469 yıldan 1128 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede yer alan diğer 27 şüpheli hakkında 3 aydan 444 yıla kadar değişen çeşitli hapis cezaları talep edildi.

İLLER BANKASINDAN KREDİ ÇEKMİŞLER

İddianamede ilgili kurumların raporlarına atıf yaparken, şüphelilerin ve tanıkların ifadelerine de yer verdi. Eylemler ve suçlar arasında ayrı ayrı değerlendirmelerin yapıldığı görülürken, suç olduğu değerlendirilen eylemler de iddianamede anlatıldı. Buna göre, belediyeden emekli ikramiyesi alan bazı işçiler için usulsüzlük yapılarak İller Bankası'ndan kredi çekildiği, işçiden paranın hatalı ödeme yapıldığı bahanesiyle geri alınıp şüphelilerden bazılarının arasında paylaşıldığı belirtildi.

FAZLA HESAPLADIKLARI MAAŞI GERİ İSTEMİŞLER

Belediyenin maaş ödemelerinde yapılan usulsüzlüğe de iddianamede yer verildi. İşçilerin yıllık izin ücretlerinin fazla hesaplanıp fazla ödeme yapılan işçilerden 'Yanlışlık olmuş' denilerek paranın şahsi hesaplara geri alındığı, yevmiye ücretinin fazla yazılarak maaşın yükseltildiği, sahte olarak oluşturulan ek ödemeler ve çeşitli kalemlerle kesinti yaparak ödenmiş parayı mali işlerden alınıp zimmete geçirildiği ifade edildi.

Zaman zaman ödeme emrini imzalayan, listeyi hazırlayan, parayı çeken veya teslim eden kişiler arasında anlaşmazlık çıktığı, 'Belediye başkanına şikayet ederim' tehdidi ile pay veya fazla yevmiye ücreti talep ettikleri ve aldıkları iddianamede yer aldı.

Dosya kapsamında bazı yetkili isimlerin 'etkin pişmanlıktan' faydalanarak itiraflarda bulunduğu da ifade edilirken, diğer şüphelilerin suçu birbiri üzerine attığı ve yapılan işlemlerde yetkisinin bulunmadığını, verilen talimatı yerine getirdiği, imzalanan belgelerin usulüne uygun göründüğünü, belediye başkanı veya encümenin onayı olduğunu söylediği görüldü.

EMEKLİ OLMA TALEBİ BULUNMAYAN NİKAH MEMURUNA EMEKLİ TAZMİNATI İÇİN KREDİ ÇEKİLMİŞ

İddianamede denetim görevini yerine getirmeyerek zimmet suçunun işlenmesine zemin hazırladığı, bu sebeple aynı suçtan yargılanan dönemin belediye başkanı Çetin Bozkurt ve başkan yardımcısı Recep Korum yönünden, nikah memuruna emekli olmak istemediği halde İller Bankası'ndan kredi çekilerek tazminat ödemesi yapılması hakkında, başkan ve yardımcısının nikah merasimleri nedeniyle birçok düğünde karşılaştıkları, birbirlerini tanıdıkları ve nikah memurunun emekli olmak isteyip istemediğini kesinlikle bileceklerini değerlendirerek, suça konu eylemden sorumlu oldukları ifade edildi. Ayrıca 2 yıl önce emekli olmuş bir işçi için de benzer şekilde yeniden ödeme emri düzenlenip kredi çekildiği ancak 'Yanlışlıkla senin hesabına geçti' denilerek geri alındığının raporlarla tespit edildiği belirtildi.

VİLLA ALIP, PARASINI ÖDEMEMİŞ

Eski Belediye Başkanı Bozkurt'un, halen oturduğu ve annesi üzerine vekalet ile kendisinin satın aldığı villanın müteahhidine, başka projelerde zorluk çıkararak, ek ruhsat ödemeleri veya spor kulüplerine maddi destek zorlamasıyla projelerine onay verdirdiği, benzer şekilde de villayı edindiği iddiasıyla icbar suretiyle irtikap suçunu işlediği değerlendirildi. Müteahhidin hala Çetin Bozkurt'un villa satışında vereceğini söylediği 1 milyon lira bedeli ödemediğini belirttiği de iddianamede yer aldı.

ÖDEMESİ YAPILIP BİTMİŞ İŞE YENİDEN İHALE AÇILMIŞ

Ayrıca ödemesinin başka bir belediye tarafından yapıldığı ve tamamlanan iş için Devrek Belediyesi'nin yeni bir ihale açtığı, ihalenin de aynı firmanın kazanacağı şekilde organize edildiği, Devrek Belediyesi tarafından tekrar ödeme yapıldığı, işin bitmiş ve bitmiş iş için aynı firmaya yeniden ihale verilmesinin belediyenin sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflarda da görüldüğü iddianamede yer aldı.

BELEDİYEDEN ÖDEME ALMAK VEYA İŞLERİNİ HIZLANDIRMAK İÇİN RÜŞVET

Öte yandan, bölgede iş yapan esnafın, belediyeden alacağını tahsil etmesi, ruhsat alması gibi işlemlerinin hızlandırılması veya yapılması için bazı görevlilerin şahsi hesaplarına para gönderdiği tespit edildi. Bu kapsamda esnafın 'rüşvet vermek' parayı hesaplarına alan görevlilerin ise 'rüşvet almak' suçunu işledikleri değerlendirildi.

İddianame, Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanıklar 11 Mayıs'ta ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı