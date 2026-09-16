Devletin fide desteğiyle domates üretimini 7 katına çıkardı

Ordu'nun Korgan ilçesinde üretici Hikmet Ayba, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen "Sebze Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında yüzde 70 hibe desteğiyle temin ettiği fideler ile yıllık domates üretim kapasitesini yaklaşık 7 katına çıkardı.

İlçeye bağlı Dip Mahallesi'ndeki arazisinde 27 yıldır fındık üreten Ayba, son 5 yıldır da 700 rakımda bulunan arazisinde kurduğu 300 metrekarelik 2 serada domates, biber, patlıcan ve salatalık gibi çeşitli ürünler yetiştiriyor.

Devletin sağladığı fide desteklerinden yararlanmak için harekete geçen 57 yaşındaki Ayba, sene başında İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaat etti.

Başvurusu kabul edilen Ayba, "Sebze Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında yüzde 70 hibeyle dağıtılan fideler sayesinde seralara sadece domates ekti.

Geçmiş yıllarda ortalama 300 kilogram domates yetiştiren Ayba'nın bu yılki üretimi 2 tona ulaştı.

Üretici Hikmet Ayba, AA muhabirine, asıl geçim kaynağının fındık olduğunu ancak hem hobi hem de gelirini artırmak amacıyla son yıllarda seracılık yaptığını söyledi.

Kendi imkanlarıyla kurduğu iki serada yaz kış sebze ürettiğini ifade eden Ayba, bu yıl yüzde 70 devlet desteğiyle aldığı domates fidelerini yetiştirdiğini belirtti.

Ayba, üretime devam ettiğini anlatarak, "Bu yıl 2 ton domates hasadı yaptım. Ürünün kilosunu 50 liradan satarak yaklaşık 100 bin lira gelir elde ettim." dedi.

Seracılığa hobi gibi başladığını ancak daha sonra üretim artınca köye gelenlere ürün sattığını dile getiren Ayba, sosyal medya paylaşımlarını görenlerin de serasını ziyaret ederek dalından ürün aldığını aktardı.

"Seracılık gönül işi, incelik istiyor"

Hikmet Ayba, zaman zaman talepleri karşılamakta zorlandığını belirterek, buna rağmen herkese yardımcı olmaya çalıştığını dile getirdi.

Üretimin önemine dikkati çeken 3 çocuk babası Ayba, şöyle devam etti:

"Yapınca olmayacak bir iş yok. Üretirsek tok oluruz, üretmezsek yok oluruz. Seracılık gönül işi, incelik istiyor. Merakı olmayan bu işi yapamaz. Serayı ziyarete gelen vatandaşlara bu işin nasıl yapılabileceğini elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum, yardımcı oluyorum."

Ayba, üretimde devlet desteğinin önemli olduğunu vurgulayarak, "Çiftçilere destek verildiği için devletimize teşekkür ederim. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar." diye konuştu.

Seraları büyüterek domates üretimini artırmayı hedeflediğini anlatan Ayba, "Burada kendi imkanlarımla 2 ton domates üretiyorsam bu yapılmayacak bir iş değil. Hedefim daha çok üretmek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA