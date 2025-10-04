Devlet Opera ve Balesi'nde Tarihi Başarı: Seyirci Sayısında Artış

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, inançla yola çıkıp iki yılda opera ve balede seyirci sayısında tarihi başarı yakaladıklarını belirterek "Katlanarak artan, artarak ilerleyen bir teveccüh. Çok kıymetli." dedi.

Sağtürk, AA muhabirine, Devlet Opera ve Balesinin sanatçıları ve teknik ekibiyle çok kuvvetli, kıymetli bir kurum olduğunu söyledi.

Türkiye genelinde geçen ay 8 festivali aynı anda yönettiklerini anlatan Sağtürk, "Bizim yeteneklerimiz her yerde olabilir. Biz sanatı her tarafa götürebilmeliyiz. 'Opera ve bale her yerde' mottosuyla Şırnak'tan 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali'ni başlattık. Haritayı açtığımızda adeta gitmeye özlem duyduğumuz, uzun zamandır ihmal edilen illerimizi seçmeye çalıştık." diye konuştu.

2. Anadolu Opera ve Bale Festivali'nin ise Bayburt'tan başlayacağını aktaran Sağtürk, "Bayburt, Bayburt olalı böyle güzellik görmedi" dedirtmeye çalışacaklarını dile getirdi.

Sağtürk, hemen ardından başka bir yerde festival düzenleyeceklerini belirterek şöyle devam etti:

"Çemişgezek nerede acaba? İlk düşündüğümüz zaman aklımıza gelir mi? İşte bundan sonra gelecek. Çünkü Devlet Opera ve Balesi oralarda bulunduğu andan itibaren geri kalan tüm değerli kurumlar da aslında aktif olmaya başlar. Bunlardan çok önemli kuruluşlarımız Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü... Bu illerde biz ne kadar aktif olursak ne kadar oradaki yeteneklerle bir araya gelip o yetenekleri seçebilirsek, konservatuvarlara önerebilirsek, sanatımızı onlarla paylaşabilirsek, ne kadar deprem bölgelerinde varlık içinde olabilirsek bu işin sadece bir eğlence kanalı olmadığını elbette ki halkımız anlayacaktır."

"Planlarımızın seyircimizin teveccühüne ulaştığını fark edebiliyoruz"

Sağtürk, sanatın ve sanatçıların, depremde, savaşta halkın motivasyon yapısı olduğunu söyledi.

Opera ve balede 75 yılda çok büyük işler yapıldığını, çok değerli ivmeler kaydedildiğini kaydeden Sağtürk, "Bu sefer çuvaldızı kendimize batıralım. Acaba yeteri kadar anlatabildik mi? Yeteri kadar dokunabildik mi halka? Evet bizden önce müthiş çalışmalar yapılmış. Fakat 'acaba daha iyisini daha fazlasını yapabilir miyiz?' düşüncesiyle yola çıktık. Tüm Devlet Opera Balesinin kadrosu buna inandı." ifadelerini kullandı.

Kendisini takım oyuncusu olarak gördüğünü ve bir takım kurduklarını vurgulayan Sağtürk, bu takımda birlikte hareket ettiklerini, "Ben değil biz yöneteceğiz" dediklerini vurguladı.

Tan Sağtürk, "İnançla yola çıktık ve iki senede seyirci sayısında tarihi başarı geldi. İnanılmaz bir teveccüh, katlanarak artan bir teveccüh, artarak ilerleyen teveccüh. Çok kıymetli. İki yıl boyunca bütün planlamamız ve stratejimizin sonucunda, seyircimizin teveccühüne ulaştığını fark edebiliyoruz." dedi.

Her festivalin birbirinden özel hassasiyetler ve farklılıklar gösterebildiğini belirten Sağtürk, "Aspendos'un Antalya'da 32'nci yılı. Bizim tarihimizle çok eş tarihte giden bir festival. 1994 yılında ortaya çıktı ve 1998'de Uluslararası Festivaller Birliğine bağlandı. Tabii Aspendos'umuzun uluslararası önemi de var." diye konuştu.