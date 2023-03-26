Devlet Bahçeli'den, seçimlere AK Parti listelerinden girecek HÜDA PAR'la ilgili ilk yorum

HÜDA PAR'ın 14 Mayıs seçimlerine AK Parti listelerinden gireceğini açıklaması sonrasında ne diyeceği merak konusu olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sessizliğini bozdu. Bahçeli, "Hür Dava Partisi'nin hiçbir terör örgütüyle bağ ve bağlantısı olmadığı açıklanmış ve muhataplarınca da ifade edilmiştir. Sık sık gündeme taşınan Hizbullah terör örgütünün ise nasıl ve ne zaman çökertildiği malumdur." dedi.

14 Mayıs seçimlerine sayılı gün kalmışken HÜDA PAR yetkilileri, Cumhur İttifakı'na desteğini açıklayıp 14 Mayıs seçimlerine AK Parti listelerinden gireceklerini açıkladı. Bu gelişmenin ardından gözler Cumhur İttifakı ortaklarından MHP lideri Devlet Bahçeli'ye çevrildi.

"HİÇBİR TERÖR ÖRGÜTÜYLE BAĞLANTISI OLMADIĞI AÇIKLANMIŞTIR"

Konuyla ilgili sessizliğini bozan MHP lideri, "Kılıçdaroğlu ülkemize düşmanlık besleyen zalimlerin paravan adayıdır. Son günlerde Hür Dava Partisi ekseninde temerküz ve tezahür eden sanal tartışmalar, maksatlı polemikler, Milliyetçi Hareket Partisi'ni hedef alan asılsız ve ahlaksız isnatlar tarafımızca dikkatle takip edilmektedir. Hür Dava Partisi'nin hiçbir terör örgütüyle bağ ve bağlantısı olmadığı açıklanmış ve muhataplarınca da ifade edilmiştir. Sık sık gündeme taşınan Hizbullah terör örgütünün ise nasıl ve ne zaman çökertildiği malumdur. Bu hususta da ara sıra vermiş olduğu beyanlarla 'Emperyalist güçlere karşı oyunu bozacak Türk milletidir' görüşünü paylaşan eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın kamuoyuna açıklama yapması boynunun borcudur." ifadelerini kullandı.

ESKİ BAKAN TANTAN'A ÇAĞRI

Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü: "Her fırsatta konuşmayı alışkanlık haline getiren Sayın Tantan'ın bu konuda sessizliğe gömülmesi, bakanlık sorumluluğunu üstlendiği dönemde Hizbullah terör örgütüne karşı hangi operasyonel faaliyetlerin yapıldığını dürüst şekilde paylaşmaktan şu ana kadar imtina etmesi doğru değildir. 57'inci Hükümet döneminde, 17 Ocak 2000 tarihinde Hizbullah'a yapılan seri ve kapsamlı operasyonlarda hunhar militanlar ve örgüt lideri etkisiz hale getirilmiştir. Beykoz vakası sonrası, Türkiye çapında icra edilen arama, kurtarma, baskın ve yakalama süreçlerinde 200'ün üzerinde mezar Hizbullah terör örgütünün hücre evlerinde tespit edilmiştir.

"HDP'NİN PKK İLE İLİŞKİSİNİ BİLMEYEN KALMADI"

Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı alan Hür Dava Partisi'nin ise 19 Aralık 2012 tarihinde kurulduğu bilinen bir gerçektir. Hizbullah terör örgütüyle Hür Dava Partisi arasında berrak bir ilişkiye, bu çerçevede ikna ve tevsik edici bir bilgiye bu zamana kadar tesadüf edilmemiştir. Fakat HDP'nin PKK'yla ilişkisini bilmeyen, duymayan, şahit olmayan kalmamıştır. CHP ile İYİ Parti'nin HDP'yle beraberliği eşzamanlı olarak PKK/YPG/PYD'yle birlikteliği demektir ve her şey meydandadır. HDP'nin bir defa da olsa terörü lanetlediği görülmüş şey değildir. HDP'nin bir kez de olsa PKK'yı kınadığına, aralarında hiçbir bağın olmadığını itiraf ettiğine hiç kimse, hiçbir millet evladı tanık olmamıştır.

"HÜDA PAR TERÖRÜ TÜMDEN REDDETMİŞTİR"

Ancak Hür Dava Partisi terörü tümden reddetmiş, hiçbir yasa dışı örgütle bağının olmadığını eğip bükmeden milletimizle paylaşmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı için bu tutum ve duruş yeterli ve değerlidir. HDP'nin PKK'yı lanetlediği, terör saldırılarını önşartsız kınadığı, teröristlerle arasına kalın duvarlar çektiği, milli birlik ve kardeşliğe şevkle hizmet ettiği vaki olursa elbette Kılıçdaroğlu'yla ittifakı makul bir çerçevede değerlendirilebilecektir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilkeleri belli, ülküleri berrak, ahlakı ve siyaseti tertemizdir. Emel ve hedef sahibi kirlenmiş isimler önce haddini ve hududunu bilmelidir. Milli beka ve milletimizin istiklali uğruna candan vazgeçmeye hazır olan Türk milliyetçilerini terör örgütleriyle aynı hizada göstermeye siyasi ikbal uğruna bile olsa teşebbüs etmek tek kelimeyle şerefsizliktir.

"14 MAYIS'TA CUMHURUN ZAFERİ HİLAL GİBİ YÜKSELECEK"

Açık hedefimiz Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara farkla seçilmesine çalışmak, Milliyetçi Hareket Partisi'yle Cumhur İttifak'ının milletvekili sayısının nitelikli çoğunluğa ulaştırmaktır. Elbette başaracağımızdan ve başarılı olacağımızdan en küçük şüphemiz de yoktur. Sefer bizden, zafer Allah'tandır. Gayret bizden Tevfik Allah'tandır. 14 Mayıs'ta cumhurun zaferi hilal gibi yükselecek, 29 Ekim'de de Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü iftiharla kutlanacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl dönümü cumhurun muazzam diriliş ve yükselişiyle taçlanacak, Türk ve Türkiye Yüzyılının ilk adımı Allah'ın inayeti, milletimizin iradesiyle atılacaktır.

Unutulmasın ki, Cumhur İttifakı olarak, zarfa değil mazrufa baktığımız; küçük hesaplara değil büyük ülkülere kafa yorduğumuz; hezeyanla perçinlenmiş tezviratlarla değil hakikat pınarından kana kana içmenin peşinde olduğumuz muhkem bir gerçektir. Bu duygu ve düşüncelerle, 24 Mart 2023 akşamı Danimarka'da kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yapılan menfur saldırıyı tüm gücümle kınıyor, aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin mübarek Ramazan-ı Şerif'ini bir kez daha tebrik ediyorum."