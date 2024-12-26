Üye Girişi
Haberler
Narin Güran davasında savcı mütalaasını açıkladı, duruşma salonu karıştı
Savcı mütalaasını açıkladı, duruşma salonu karıştı
Putin: Rusya, Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek istiyor
Putin tüm dünyaya ilan etti! "Savaşı sonlandırmaya hazırız"
Mahkeme salonunda Narin'in ağabeyini işaret etti: Toplantılarda en çok onun adı geçiyor
Mahkemede özellikle bir ismi işaret etti: Cinayete doğrudan katıldı
Narin duruşması karıştı! Baba konuştu, tüm salon ağladı
Narin duruşması karıştı! Baba konuştu, tüm salon ağladı

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu İstifa Etti

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu İstifa Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, partisinden istifa ettiğini sosyal medya üzerinden duyurdu. Yeneroğlu, kurucu üyesi olduğu DEVA'nın hedeflerine ulaşma konusundaki zorluklardan ötürü bu kararı aldığını belirtti.

(ANKARA) - Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, partisinden istifa ettiğini bildirdi.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile partisinden istifa ettiğini belirtti. Yeneroğlu'nun açıklaması şöyle:

"Kurucusu olduğum ve yaklaşık 4 yılı aşkın bir süre Hukuk ve Adalet politikalarından sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini üstlendiğim Demokrasi ve Atılım Partisi'nden (DEVA Partisi) istifa ettiğimi kamuoyu ile paylaşmak isterim. 2 Aralık 2024 Pazartesi günü Sayın Genel Başkan'a sunmuş olduğum istifam ile ilgili gerekli bildirimi bugün TBMM Başkanlığı'na da yaptım. Öncelikle, başta Sayın Genel Başkan Ali Babacan olmak üzere, birlikte çalıştığımız kıymetli arkadaşlarıma ve teşkilat mensuplarımıza saygı ve sevgilerimi arz ediyorum. Siyasetin varlık sebebi milletin refah ve huzurunu arttırmaktır.

"DEVA Partisi'ni Türkiye'nin dertlerine deva olmak umuduyla büyük bir özveriyle kurduk"

Milletimizin hak ettiği demokrasi ve hukuk devleti idealini gerçekleştirmenin mücadelesi ancak net, kararlı ve güçlü bir siyasi söylemin varlığının yanında rasyonel olduğu kadar duygusal bir iletişim ile mümkündür. Siyasi partiler hiç bir zaman savunduğumuz değerlerin önüne geçip amaç haline gelmemelidir. Amaç Türkiye'de özgürlükçü bir demokrasi anlayışının kök salması ve gerçek bir hukuk devleti idealini yakalamaktır. DEVA Partisi'ni Türkiye'nin dertlerine deva olmak umuduyla büyük bir özveriyle kurduk. Özgürlükçü demokrasinin, hukukun üstünlüğü ilkesinin ve anayasal devlet iddiasının yılmaz savunucusu olmak kararlılığıyla yola çıktık. Çok nitelikli arkadaşlarımızla yüksek ideallerimiz uğruna, tüm yoksunluklara rağmen gece gündüz demeden çalıştık.

"Toplumla güçlü iletişim kuramama..."

Her bir vatandaşımızın insan onuruna yakışır bir biçimde huzur ve refah içinde yaşama hakkına sahip olduğu bir Türkiye vizyonu ile plan ve programlarımızı hazırladık. Amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli programa ve insan sermayesine sahip olan partimizde, maalesef hedeflediğimiz siyasal iletişimi üretemedik. Bunun doğal bir sonucu olarak da milletimizden gerekli teveccühü sağlayacak dirayeti gösteremedik. 2023 Mayıs genel seçimlerinin ardından aylarca devam eden ve kabullenemediğim bir atalet süreci yaşandı. Özellikle yüzde 0,41 oy aldığımız 2024 Mart yerel seçimlerinden bu yana giderek derinleşen sorunlarımızla yüzleşememe hali; yol arkadaşlığını tesis edememe; kurumsallaşamayan çalışma koşulları ve steril kalma sebebiyle toplumla güçlü iletişim kuramama ve siyasete dönük etkili bir yönlendirme yapamama gibi sorunlar, tüm çabalarımıza rağmen giderilemedi. Bu sorunlar, DEVA Partisi'ni kuruluşundaki iddialarını taşımaktan uzak bir noktaya taşıdı.

"Milletimizin refah ve huzur içinde yaşadığı bir Türkiye ideali için çalışmaya devam edeceğim"

Deva Partisi çatısı altında ortaklaştığımız programın ve bu program çerçevesinde bir araya gelen yol arkadaşlarımızın sorumluluğu üzerimde büyük bir yük. Bu yükü kurumsal olarak taşıyamamanın üzüntüsü içindeyim. Belki kuruluşundan beri var olan ve mücadelemizin öncelikleri sebebiyle zamanla giderilebileceği ümidiyle geçiştirdiğimiz temel sorunların genel seçim sonrası derinleşerek kronikleştiğini ve artık ümitleri iyice zedelediğini göz ardı edebilecek durumda değilim. Milletimizi ancak inandığım bir yola ve yönteme davet edebilirim ve teşkilat mensuplarımızdan da ancak bu inançla daha fazla çaba talep edebilirim. Başta Genel Başkan Sayın Ali Babacan, milletvekili arkadaşlarım, parti yöneticileri ve teşkilat mensuplarımız olmak üzere, DEVA Partisi içerisinde şimdiye kadar emek sarf etmiş olan on binlerce vatandaşımızdan helallik istiyor, benden yana tüm haklarımı helal ediyorum. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizin refah ve huzur içinde yaşadığı bir Türkiye ideali için çalışmaya; etnik kimliğine, inancına, siyasi tercihine ve yaşam biçimine bakmaksızın tüm milletimizin hakkını ve hukukunu savunmaya devam edeceğim."

Mustafa Yeneroğlu'nun istifasıyla birlikte DEVA Partisi'nin TBMM'de 15 olan sandalye sayısı 14'e düştü.

Kaynak: ANKA / Güncel
img

Ülkedeki birçok havalimanı, apar topar kapatıldı
img

DNA testinin sonucunu gördü, karısına sıra dışı bir hediye hazırladı
img

İran lideri, gördüğü manzara karşısında küplere bindi: Hepsini kapatın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'İcabına bakacağız' diyen İsrail, Yemen'i vurdu
"İcabına bakacağız" diyen İsrail ilk adımı attı
İran lideri Pezeşkiyan, gördüğü manzara karşısında küplere bindi: Hepsini kapatın
İran lideri, gördüğü manzara karşısında küplere bindi: Hepsini kapatın
Anne Yüksel Güran'ın avukatı özür dileyerek açıkladı: Narin'in vücudunda PSA bulundu
Tüm aileden özür dileyerek açıkladı: Narin'in vücudunda bulundu
Çocuğunun kendisinden olmadığını öğrenen adamdan karısına sıra dışı hediye
DNA testinin sonucunu gördü, karısına sıra dışı bir hediye hazırladı
Kredi kartıyla sigara satışında yeni dönem
Kredi kartıyla sigara alanlar dikkat! Cezası çok ağır
Azerbaycan: Yolcu uçağını Rus füzesi düşürdü
İşte 38 kişinin öldüğü Azerbaycan uçağını düşüren ülke

Son Dakika Haberleri

Wolverhampton Manchester United CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Wolverhampton Manchester United maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Hakkari okullar tatil mi 27 Aralık Cuma (Son Dakika Hakkari Valiliği)? Yarın okullar tatil mi? 27 Aralık Cuma okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ)? 27 Aralık Cuma yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Mısır başkenti mi değişti? Mısır'ın 45 milyar dolarlık yeni başkenti neresi? Yılbaşı haftası diziler yayınlanmayacak mı 2025? BUGÜN MAÇ YOK MU? 26 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 26 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 27 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? Narin Güran davası SON DURUM ne, ceza verildi mi? 27 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı! 27 Aralık Cuma Hutbesi tam metni!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.