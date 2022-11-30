Dev Açık Deniz Petrol Fabrikası Qingdao'da Başarıyla Teslim Edildi Güncel Haberler QİNGDAO, 30 Kasım (Xinhua) -- Offshore Oil Engineering Ltd. Şti. Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Qingdao'daki teslimat töreninde bir Penguins silindirik yüzen üretim, depolama ve boşaltma (FPSO) aracı görülüyor, 29 Kasım 2022. (Fotoğraf: Li Ziheng/Xinhua) QİNGDAO, 30 Kasım (Xinhua) -- Offshore Oil Engineering Ltd. Şti. tarafından İngiliz bir müşteri için yapılan 32.000 ton ağırlığında ve 118 metre yüksekliğindeki yüzer üretim, depolama ve boşaltma (FPSO) aracı Salı günü Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Qingdao'da başarıyla teslim edildi. Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Qingdao'daki teslimat töreninde bir Penguins silindirik yüzen üretim, depolama ve boşaltma (FPSO) aracı görülüyor, 29 Kasım 2022. (Fotoğraf: Li Ziheng/Xinhua) Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Qingdao'daki teslimat töreninde bir Penguins silindirik yüzen üretim, depolama ve boşaltma (FPSO) aracı görülüyor, 29 Kasım 2022. (Fotoğraf: Li Ziheng/Xinhua) Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Qingdao'daki teslimat töreninde bir Penguins silindirik yüzen üretim, depolama ve boşaltma (FPSO) aracı görülüyor, 29 Kasım 2022. (Fotoğraf: Li Ziheng/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Shandong Güncel Haberler

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